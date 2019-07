El PSV Eindhoven oficializa a Toni Lato y el Valencia anuncia su renovación hasta 2023

El Valencia CF hizo ayer oficial en un comunicado la marcha como cedido de Lato al PSV Eindhoven, anunciando también la renovación del canterano hasta 2023. El jugador, que en este viernes ya estuvo en Holanda conociendo a los que serán sus nuevos compañeros en los próximos meses, tendrá hasta el final de su nuevo contrato una cláusula de rescisión de 80 millones de euros con la que el club de Mestalla pretende blindar al lateral. El de la Pobla de Vallbona debutó en la campaña 15-16 con el primer equipo y ha formado parte de su plantilla en las tres últimas temporadas en las que ha disputado 43 partidos oficiales. La poca presencia que ha tenido este año a las órdenes de Marcelino –donde apenas ha contado con minutos de peso– ha sido clave para el movimiento.

En su estancia en Eindhoven, Lato estará bajo las órdenes de Mark van Bommel, el que fuera centrocampista de la selección holandesa y que debutó en los banquillos el año pasado. Ayer, en rueda de prensa, el exjugador aseguraba que con Lato «tenemos un jugador con mucho talento y potencial. Contribuye a nuestro grupo y era lo que estábamos buscando». Van Bommel describió al jugador de 21 años como un lateral izquierdo «feroz, hábil y fuerte» y afirmó que su fichaje era una «prioridad» para el club holandés, además de puntualizar que no estaba suficientemente reconocido por tener por delante a Gayà.



Una marcha sentida

Pero no solo desde Holanda dedicaron buenas palabras a Toni Lato. Su compañero desde que era niño en las inferiores del conjunto valencianista, Carlos Soler, dedicó en Instagram unas palabras de despedida a su amigo. «Por primera vez en 14 años nos toca separarnos. Se me va a hacer muy raro no tenerte cerca, amigo. Pero sé que te va a ir muy bien porque no te mereces menos. ¡A romperla!», escribió Soler.

Por su parte, el ya nuevo jugador del PSV se mostró «feliz y contento» en las redes sociales de su nuevo club. Lato declaró haberse decantado por el equipo rojiblanco ya que «era la mejor opción, la oferta tenía recorrido y yo quería estar aquí, llevaba tiempo pensando en venir al PSV. Va a ser lo mejor para nosotros y tengo ganas de empezar». En su primera declaración, el jugador se definió como «un lateral ofensivo, rápido, con buen golpeo y que se incorpora bien al ataque».