Maxi Gómez: Ahora o nunca

El Valencia no permitirá que la operación por el fichaje de Maxi Gómez se convierta en un culebrón. No habrá serial, es la orden dada desde el club de Mestalla después de que las conversaciones, bien encarriladas en las últimas semanas, hayan entrado en un pantanoso bucle con la irrupción del West Ham United y de la dureza negociadora en los últimos flecos de Jonathan Barnett, representante del delantero uruguayo. Un laberinto traducido en las últimas horas con toda clase noticias dispares, que acercaban al todavía jugador del Celta tanto a València como al este de Londres.

Mateu Alemany, director general, no quiere más demoras y ha trasladado la nítida orden a todas las partes de que el Valencia no va a esperar más. Se quiere una solución definitiva a corto plazo para no condicionar más la planificación del proyecto, que hoy echa a andar con los primeros entrenamientos en la ciudad deportiva de Paterna. Un ultimátum en toda regla no tanto dirigido al Celta, que ya ha manifestado estar de acuerdo en los términos con el Valencia, incluyendo la llegada de Santi Mina y la cesión del central Jorge Sáenz, sino más bien al futbolista y su agente.

El Valencia fuerza el desenlace después de que durante el fin de semana hayan circulado informaciones de todo tipo. Sky News aseguró que el West Ham había sido capaz de cambiar la opinión del jugador y que pagaría la cláusula, mientras que ayer por la mañana varios medios apuntaron que Maxi había trasladado al West Ham, según fuentes cercanas al club inglés, que se decantaba por el Valencia.

Nada claro lo uno ni lo otro, ya que la realidad es que la operación sigue en el punto en que estaba con la sustancial novedad de que Mateu exige ya una decisión definitiva y de manera imediata, antes de activar un plan B para la delantera. El final de la operación, de no concretarse, podría afectar también al Celta de Vigo, que ya ha fichado al «Toro» Fernández como sustituto y que vería cómo se podría desmoronar también el regreso de Santi Mina al Celta y la cesión de Jorge Sáenz.

Regreso escalonado

Por otro lado, la plantilla del Valencia vuelve al trabajo hoy, aunque lo hará de forma progresiva hasta el día 24, cuando se incorporará Carlos Soler, que hace una semana se proclamó campeón de Europa sub'21 con España, y que será el último en sumarse al grupo. A las nueve de la mañana de este lunes están convocados los primeros futbolistas para comenzar a realizar las pruebas médicas.

Los primeros son Jaume Doménech, Santi Mina, Rubén Sobrino, Ezequiel Garay, Jorge Sáenz, Álvaro Medrán, Jason Remeseiro, Salva Ruiz, Fran Villalba, Javi Jiménez, Cristian Rivero y Pascu Alba. Para el martes están citados Gabriel Paulista, Geoffrey Kondogbia, Kevin Gameiro, Mouctar Diakhaby, Francis Coquelin, Cristian Piccini, Jasper Cillessen, Jeison Murillo, Joaquín Blázquez y Koba Koindredi. El lunes 15 llegarán Gonçalo Guedes, Dani Parejo, José Luis Gayà, Kang In Lee, Daniel Wass, Rodrigo Moreno y Manu Vallejo, mientras que el día 19 se incorporará Uros Racic y el 24 lo hará Carlos Soler a la vuelta del equipo de su concentración en Crans Montana (Suiza).