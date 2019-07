Cillessen: "He venido al Valencia para jugar, quiero estar ya en Mestalla"

Cillessen: "He venido al Valencia para jugar, quiero estar ya en Mestalla"

Jasper Cillessen, el nuevo guardameta del Valencia CF, fue presentado ayer por la mañana en la ciudad deportiva de Paterna, en un acto en el que se mostró feliz por haber llegado a la que ya es su nueva casa. «He venido a València para jugar, este es un gran equipo con una gran historia», fueron las primeras palabras del jugador holandés como valencianista.

Tras un breve discurso del presidente, Anil Murthy, en el que quiso destacar que el interés de Jasper por venir a València es «por su proyecto deportivo, ya que tenía ofertas mejores en el aspecto económico» se emitió en las pantallas del Media Center de Paterna el tradicional vídeo de jugadas destacadas del jugador. Cillessen no fue capaz de esconder su sonrisa durante toda la proyección del vídeo, especialmente cuando apareció una parada que hizo al Valencia en Mestalla y que le arrancó una pequeña carcajada.

El internacional holandés respondió a las preguntas de la prensa haciendo especial hincapié en que su prioridad era venir a València para disponer de los minutos que no ha tenido en el Barcelona: «Tengo 30 años, después de estar tres temporadas en el banquillo lo que quiero es jugar, en La Liga, en la Champions...». Cillessen definió su llegada al club ché como «un paso adelante en mi carrera deportiva» y declaró estar impaciente por pisar el césped de Mestalla: «Es un estadio espectacular y quiero jugar allí mañana ya».

El jugador confesó que, de momento, solo ha hablado con Marcelino por teléfono, pero si será o no el portero titular es algo que no sabe todavía y que «tendrá que decidir el míster». El exbarcelonista reveló que las conversaciones con el club para su incorporación no comenzaron hasta que se marchó de vacaciones, tras la final de la Liga de Naciones en la que Holanda cayó ante Portugal por un gol a cero.

Se rememoró a algunos de los mejores porteros de la historia reciente del Valencia como Cañizares o Alves y le preguntaron al nuevo arquero sobre la presión que significa estar bajo los palos de la portería valencianista. «Me gusta esa presión, por eso estoy aquí», respondió. El holandés fue ambicioso y aceptó el reto de encajar menos goles que la pasada temporada (35): «En el Ajax hice dos temporadas en las que acabé con 23 y 21 goles encajados, el Valencia CF tiene una buena defensa y queremos bajar esas cifras».



Por otra parte, según Sky Sports, el Valencia y la Sampdoria habrían llegado a un acuerdo por el defensa Jeison Murillo. El colombiano se marchará cedido un año con una opción de compra obligatoria. El Valencia ingresará con esta operación un total de 14 millones de euros, 2 por la cesión y 12 por la venta.