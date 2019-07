Marcelino ya tiene a sus guerreros

Una segunda tanda de futbolistas del Valencia CF se sumóayer, en la ciudad deportiva de Paterna, a la pretemporada del equipo tras haber tenido una semana más de descanso que sus compañeros. Todos alargaron el tramo final de la pasada campaña por los compromisos con sus selecciones.

Dani Parejo, Daniel Wass, Gonzalo Guedes, Rodrigo Moreno, José Luis Gayà y Kang In Lee acudieron a primera hora de la mañana a Paterna para arrancar las pruebas médicas y físicas. Después, el equipo se marchó a correr al río. También acudió el delantero Manu Vallejo, una de las caras nuevas para la próxima campaña aunque, como en el caso de Kang In Lee, no está descartado que salga cedido.

Tras estas incorporaciones sólo faltan cuatro jugadores por unirse al grupo: Carlos Soler, Ferran Torres, que está concentrado con la sub19, Uros Racic y Maxi Gómez, última incorporación del club. Nacho Gil, con el que el club no cuenta, no tiene fecha de incorporación. De los pesos pesados, por tanto, sólo falta por unirse al equipo Carlos Soler, que hace dos semanas se proclamó campeón de Europa sub'21 con España. El centrocampista del Valencia CF participó de titular en los primeros partidos y después el entrenador lo utilizó como alternativa en las segundas partes. El canterano valencianista estuvo a punto de marcar uno de los hgoles de la selección española en la final, ante Alemania, en un partido que terminó con victoria de la Rojita por 2-1.

El viernes, el Valencia viajará a Suiza para una mini concentración de pretemporada en la localidad de Crans Montana que incluirá los dos primeros partidos amistosos. Plantilla y cuerpo técnico pondrán rumbo a tierras suizas y un día más tarde, el sábado, tendrán la primera toma de contacto en el Festival de Fútbol de los Alpes 2019 ante el AS Monaco (17:00 horas), que fue el rival en la fase previa de la Champions en la temporada 2015.16.

Comienza fuerte el verano para el Valencia CF, que solo tres días después, el 23 de julio, se medirá al FC Sion (18:45 horas) de la Superliga suiza, uno de los campeonatos con el formato más exigente de Europa al tener únicamente 10 equipos participantes.

El Valencia CF trabaja con la idea de que el delantero uruguayo Maxi Gómez, que ha firmado con una claúsula de rescisión de 140 millones de euros, viaje el viernes a Suiza con el resto del equipo.

El jugador estuvo la semana pasada en Valencia para pasar la revisión médica y firmar su contrato, pero después retomó sus vacaciones y la previsión, según fuentes del club, es que regrese a la ciudad al final de esta semana.