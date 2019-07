Kang In, tema a tratar en Singapur

Kang In Lee (Incheon, Corea del Sur) no es un canterano más del Valencia CF. Subcampeón y Balón de Oro en el reciente Mundial Sub-20 de Polonia, el joven futbolista de solo 18 años avanza tan deprisa y ha adquirido tal dimensión que supera todas las previsiones que se habían hecho en el club, esas que pasaban por buscarle una buena cesión en algún equipo de LaLiga para darle los minutos que no va a tener en el equipo de Marcelino. Granada, Osasuna, Levante o Espanyol son algunas de las opciones que le han puesto sobre la mesa, pero de momento nada le convence hasta el punto de que el jugador, visto que el club no va a confiar en él para ser uno más en la plantilla del Valencia CF 19/20, ha optado por forzar un poco más la situación. A día de hoy, la decisión de Kang In es que, si no tiene sitio y ha de salir, rechaza todas las ofertas de cesión y su deseo es marcharse traspasado, para lo que invita al club a escuchar y valorar las propuestas que tiene por él.

Aunque el Valencia CF tiene blindado al futbolista coreano con una cláusula de 80 millones alcanzada en su última renovación en enero, la situación de Kang In Lee es material sensible y se ha colado por la puerta grande en la cumbre programada para las próximas horas en Singapur con Peter Lim. Mateu Alemany y el propio Marcelino García viajaban este jueves para encontrarse con el máximo accionista en una cita decisiva, en la que los tres han de rematar la planificación de la plantilla a menos de un mes del comienzo de la competición. El del coreano es solo uno de los frentes abiertos, el club no quiere perder el control sobre uno de los jóvenes futbolistas con más proyección de futuro, de hecho ya le comunicó semanas atrás a la parte del jugador que no hay ninguna posibilidad de traspaso.

La presencia de Marcelino en el país asiático, a pocas horas del estreno del Valencia CF en la pretemporada de Suiza ante el Mónaco (sábado, 17:00), pone en evidencia la urgencia de esta cita. Sobre la mesa, los últimos fichajes para definir el tercer proyecto del técnico asturiano con Mateu Alemany y también las ofertas que han llegado al club por algunos jugadores importantes de la plantilla más allá de Kang In, que tiene detrás el interés de más de un club importante de Liga de Campeones. Los fichajes de Rafinha y Nicolás Otamendi, la situación de Rodrigo Moreno o la apuesta por el joven delantero Rafael Leao son algunos de los asuntos que figuran en el orden del día de una reunión que será breve pero intensa. Marcelino se ausentó ayer del entrenamiento pero regresará directamente a Crans-Montana para dirigir el partido.



Maxi ya entrena con el grupo

Maxi Gómez ya trabaja como uno más en Paterna tras adelantar su vuelta de las vacaciones. Ayer, el delantero uruguayo acabó con las últimas pruebas médicas y realizó sus primeros ejercicios en la ciudad deportiva, unos entrenamientos que estuvieron marcados en la sesión matinal por su estancia en el gimnasio, mientras que en la sesión vespertina ya se ejercitó con todos sus compañeros antes de viajar hoy a tierras suizas.