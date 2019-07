El Valencia expulsa como socio del club a uno de los líderes de los Yomus

La remodelación que el Valencia CF, con su presidente Anil Murthy a la cabeza, quiere implementar en su Grada Joven ya da pasos con mucha determinación. Uno de los hasta ahora socios que no podrá acceder a Mestalla en la próxima temporada será el actual portavoz de la Curva Nord y uno de los líderes del grupo ultra Yomus, Tomás Ribera. Como ha podido saber Levante-EMV, pese a haber renovado su pase en una zona diferente del estadio -después de que el club estableciera entre sus nuevas limitaciones para estar en la Grada Joven no superar los 25 años- la entidad ha informado a Ribera que no podrá entrar ni a Mestalla ni a ninguna otra instalación que pertenezca al Valencia CF.

El conjunto blanquinegro ha destacado en varias ocasiones su intención de crear un espacio en el que no se produzcan «actitudes de coacción y violencia verbal», palabras que el mismo club pronunciaba en un comunicado tras la situación vivida esta temporada en el encuentro de vuelta de la Liga Europa frente al Arsenal. El propio Murthy, a través de sus redes sociales, escribió mensajes como «Violencia Cero! Vamos a suprimir a estos twats! (idiotas)» o «Lo prometido. Estamos hasta los huevos. Nueva era. Fútbol para todos!» en referencia a la situación de la grada y sus intenciones para esta temporada.

Ante esta suspensión, la directiva de la Curva Nord publicaba ayer un comunicado en el que destacaba que desde el club che se está ejerciendo una campaña «de acoso y persecución» contra los miembros de la grada de animación y aseguraba que emprenderá «las medidas legales necesarias» para protegerse de una acción que considera «injusta».