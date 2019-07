El Valencia CF se hace fuerte en el mercado de fichajes

Después de dos años seguidos en Champions League, que era el principal reto del club para lograr una estabilidad económica y deportiva, el Valencia CF se ve ahora fuerte para resistir los envites del mercado. Es la idea con la que regresa de la cita en Singapur con el máximo accionista, no hay necesidad urgente de traspasar futbolistas importantes y eso vale tanto para Rodrigo Moreno como por otros jugadores por los que en el club se han recibido ofertas. Todo está lógicamente a merced del mercado y en especial de la Premier League, por lo que Marcelino tampoco podrá respirar hasta que Inglaterra cierre el mercado el próximo día 8 de agosto, aunque cualquier venta si hablamos de esos futbolistas que forman la base del equipo tendrá que responder a unas expectativas que ahora mismo están muy arriba.

Durante las últimas 48 horas se ha hablado y mucho de todo esto con Peter Lim, de las líneas por las que ha de continuar este proyecto y el consenso que ha de haber en la toma de las decisiones importantes. En los dos últimos años, con la llegada de Mateu Alemany y Marcelino, el Valencia CF no solo ha logrado esas dos clasificaciones para la Champions que le van a suponer unos ingresos de más de cien millones de euros, ha logrado mantener a determinados jugadores e incorporar otros con los que ahora mismo tiene una columna vertebral muy definida. Con futbolistas como Garay, Parejo, Kondogbia, el propio Rodrigo, a los que se han ido añadiendo otros que han aumentado el potencial del equipo. Ahora, el club se ve con músculo suficiente para valorar mejor lo que tiene, a sus futbolistas, por lo que cualquier club que pretenda llevarse a alguno de estos jugadores del Valencia CF tendrá que apostar fuerte. Hay una idea que es huir de un modelo de club como el que podría representar precisamente el Mónaco, rival en este estreno en Suiza, o el del propio Valencia años atrás, que en ambos casos estuvo cerca de llevar a ambos proyectos a segunda división.

Y no solo eso, Tanto Mateu como Marcelino y Anil Murthy han trasladado al máximo accionista que, si bien el mercado manda, tampoco han detectado que en el vestuario haya muchos jugadores con ganar de cambiar de aires. Futbolistas como Rodrigo, Parejo, Garay, Paulista, Diakhaby, Gayà o Guedes han sido protagonistas a lo largo del verano de situaciones de mercado pero ni el club está por la labor de deshacerse de piezas importantes de cualquier manera ni ellos han sugerido la posibilidad de que se escucharan esas ofertas. La plantilla, algo que no estaba ocurriendo estos años atrás, han detectado que el club ahora es fuerte y está preparado para reforzarse y seguir compitiendo en un nivel alto como el que ha llevado a la Champions y a conquistar la Copa del Rey después de once años.

Peter Lim

¿Cuál es o va a ser el papel de Peter Lim en este escenario? El máximo accionista evidente tiene que ser partícipe de todo. Está en el fútbol porque le gusta invertir en futbolistas y porque quiere disfrutar, algo que por fin está consiguiendo después de atravesar algunos años de mucho sufrimiento. Participar dentro de un clima de conexión entre las ideas de Marcelino, las de Mateu Alemany y las del propio Peter Lim, comunicación y consenso para continuar este proyecto en la línea que lleva estos dos últimos años que es el que le ha permitido revertir una situación preocupante.