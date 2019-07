El VCF rechaza 40 millones por Diakhaby

El Valencia CF se hace fuerte en el mercado con sus futbolistas y no es solo una declaración de intenciones, es una realidad que se demuestra con situaciones como la que se ha producido en los últimos días. El club, después de analizar los pros y los contras, ha decidido rechazar una oferta de 40 millones de euros por uno de sus centrales, el francés Mouctar Diakhaby. Se trata de un futbolista de una de las grandes apuestas de futuro que en apenas un año se ha revalorizado de uya manera espectacular en el mercado, hasta el punto de llamar la atención de clubes importantes de Europa.

La oferta por Diakhaby le llega al Valencia CF desde la premier League, donde hay al menos dos clubes que ofrecen esa cantidad por el central y hasta un tercero que estaría dispuesto a entrar en la pugna. No obstante, la postura del club ha sido muy firme, no vende a su jugador por esa cantidad aunque eso no quiere decir que el tema haya quedado cerrado, porque el Valencia sigue abierto a escuchar siempre que se trate de ua oferta superior a esos 40 millones.

Esta es una de las razones por las que el Valencia CF por el momento no contempla la incorporación de u jugador como Nicolás Otamendi como prioridad, considera que tiene tres centrales de plenas garantías con Garay, Gabriel Paulista y Diakhaby, lo que significa que al menos a día de hoy no existe una necesidad de hacer una fuerte inversión con otro central.

Entre los clubes que pujan por Diakhaby está el Wolverhampton que entrena Nuno Espirito Santo, aunque no es el único. El Valencia CF se va a mantener expectante sobre este asunto al menos hasta el cierre del mercado en la Premier League el próximo 8 de agosto.