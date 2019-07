Maxi Gómez ya golea

El aficionado del Valencia CF tiene razones para ilusionarse de nuevo con su equipo. La temporada pasada la ausencia de goles se convirtió en una absoluta condena durante la primera mitad del año. Un problema que empezó a solventarse con la salida de Michy Batshuayi en enero. Hace apenas unos días el club aportó otra solución con nombre y apellido, Maxi Gómez. Uno de los prestigiosos goleadores de la liga española tras dos años de éxito en el Celta. Después de los 22 minutos con los que el uruguayo se estrenó frente al AS Monaco, ayer Marcelino le ofreció los 40 minutos que duró el primer acto. Por primera vez Maxi coincidió con Rodrigo Moreno en la delantera, y la fórmula funcionó. Ocasiones, dos goles, uno para cada uno, y la victoria ante el débil FC Sion.

Esta vez el Valencia carburó con más energía y fluidez que el sábado contra el Mónaco. La tregua en el trabajo físico que el cuerpo técnico dio a los jugadores facilitó la primera victoria de la pretemporada. Las piernas lo agradecieron para combinar mejor y hacer buenos los planes tácticos que estos días ha preparado Marcelino en las tranquilas tierras suizas. Los dos goles de Maxi y Rodrigo en los minutos 12 y 40, y un tercero del canterano Javi Jiménez en la recta final, sellaron el triunfo delante de un conjunto rival que, como el Valencia CF, alternó titulares y suplentes habituales pensando más en el derbi de la liga suiza que les medirá con el Servette el próximo sábado 27 de julio.

Frente al Sion el entrenador asturiano del Valencia –amante de las plantillas cortas– prefirió reducir el número de jugadores en acción. Fueron 22, un once en cada mitad. Tres menos que los 25 que participaron en el amistoso inaugural del curso ante el Mónaco. Ayer no sumaron minutos Racic, Sobrino, Pascu, Medrán, Jaume ni Cheryshev. El ruso no lo hace por lesión y Domènech, uno de los capitanes, porque probablemente será protagonista en el estadio del Sporting de Portugal el domingo. Medrán y Racic son los únicos que no han sumado ni un solo minuto en los dos encuentros de pretemporada.



Titularidad para Cillessen

Jasper Cillessen, uno de los fichajes sonados del Valencia, debutó como titular en la portería. El ex del Barcelona sacó a relucir la sobriedad que le caracteriza, aunque fue en una única ocasión debido a la carencia de peligro de uno de los conjuntos más frágiles del fútbol helvético. A los 27 minutos el marfileño Konan encañonó a Cillessen que, perfectamente colocado en el primer poste, detuvo la pelota en dos tiempos. Un cuarto de hora antes el Valencia había abierto el marcado con el estreno goleador de Maxi Gómez como jugador del Valencia, tras un centro de Fran Villalba. Ya en la recta final del primer asalto Rodrigo recibió un servicio por la izquierda de Salva Ruiz y se hizo espacio en el área hasta que pudo disparar. Centrado, pero con violencia, el balón se le escapó de las manos al meta ruso del Sion.

Por la celeridad con la que hubo que volar de Suiza cada una de las partes duró sólo 40 minutos. En la segunda el equipo cambió de actores. Únicamente Diakhaby se quedó en el césped unos minutos más, hasta el 55. Dani Parejo y Coquelin mantuvieron el control del juego para los valencianistas. La rúbrica del 0-3 la puso el joven central Javi Jiménez, que cabeceó a la red un córner que previamente había peinado Garay. El Valencia mejoró en un amistoso en el que el intenso calor se unió al bando enemigo. 33 grados en el corazón de Suiza. El Valencia CF conquistó el II Trofeo de Tourbilloun en Los Alpes. El domingo a las 20 horas el siguiente amistoso del equipo de Marcelino le enfrentará al Sporting de Portugal en el José Alvalade.