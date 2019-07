Ferran, un líder nato con España

Ferran Torres es el líder. El jefe que sabe cuando asumir su responsabilidad. El cabeza de serie que es capaz de correr con el riesgo de dejar a su equipo en la cuneta, pero eso no pasa con Ferran al mando. Lo tenía muy claro, iba a tirar el penalti que daba el acceso a la final del Europeo sub 19. Cogió la pelota y cuando escuchó el silbato no se puso nervioso ante Bajic. Con temple, el de Foios engañó al cancerbero francés, cruzando la pelota a la derecha de Stefan Bajic que se lanzó al otro costado. «Desde un primer momento estaba decidido a tirar el quinto penalti, el que nos diera el pase de la eliminatoria», comentó Ferran Torres a los medios de la Federación Española al finalizar la tanda de penaltis.

Una idea que estuvo apunto de cambiar cuando Francia erró dos penaltis. Ferran quería la pena máxima que diera el pase y habló con Orellana para chutar el cuarto que teóricamente servía para jugar la final, según Marca. El error de Hugo Guillamón desde los once metros hizo que Ferran volviera a los planes iniciales. Aún con toda la presión de una generación de futbolistas a su espalda, el extremo cumplió con creces.

Una imagen que contrasta con la de Hugo que no pudo culminar su excelente partido con un gol. No obstante, tanto el de l'Eliana como Ferran sabían que iban a tirar. El cuerpo técnico de Santi Denia los había mentalizado. «Es muy difícil entrenar una tanda de penaltis a nivel psicológico, así que hicimos trabajo de previsualización donde cada uno tenía que lanzar una pena máxima y el mismo que imaginaron debía ser el de hoy –el pasado miércoles–», comentó el seleccionador sub 19 tras el choque.



La final como meta

Así fue como Ferran visualizó el acceso a la final de un grupo que quería alcanzar esa meta. «Tenemos una de las mejores generaciones que han pasado últimamente por las categorías inferiores de la selección española. Hemos demostrado que estamos capacitados para jugar finales y ganarlas», apuntó.

Un premio conquistado por el de Foios que no es fruto de la casualidad. El crecimiento que el '20' del Valencia CF ha desarrollado este curso con su club se ha visto reflejado a lo largo del torneo continental juvenil. «Cuando trabajas para el equipo las recompensas suelen venir, esta vez me vino en forma de penalti para poder clasificar al equipo, no puedo pedir más», dijo el extremo valencianista que es una de las sensaciones del campeonato.

España luchará mañana por el título con el combinado Portugal. Y eso es gracias al compañerismo del que Ferran presume. «Somos una familia trabajamos por el de al lado, trabajamos en conjunto y eso es muy importante sobre el campo».