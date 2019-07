"Si me voy, espero que Marcelino se quede"

Mateu Alemany señaló a su salida del club que es positivo que haya habido un diálogo para buscar soluciones y apuntó que hoy volverán a reunirse. «Es positivo que haya diálogo, que se hablen las cosas y que se busquen soluciones cuando hay problemas, pero se tienen que solucionar», apuntó.

El ejecutivo, que aseguró que «siempre me he visto en el Valencia, siempre he querido siempre estar aquí», apuntó que el talante de la propiedad del Valencia «no es diferente, creo que ellos piensan igual que yo, lo mejor para el club, en esa visión debemos buscar puntos de coincidencia».

Cuando se le preguntó si cree que en el caso de que finalmente sea destituido de su cargo el entrenador Marcelino García Toral podría presentar su dimisión señaló que «espero que no, espero que Marcelino se quede».

Insultos a Murthy

Anil Murthy, fue insultado por decenas de aficionados que se habían congregado junto a las puertas de las oficinas desde ayer por la mañana. Murthy, quien aterrizaba en Valencia a las 12:30 horas procedente de Singapur, acudió a las oficinas del Valencia CF después de asegurar, en el aeropuerto, que se encontraba «cansado» por el viaje. El presidente del Valencia había regresado de Singapur tras reunirse con Peter Lim en las últimas horas.

Durante la mañana se congregaron unos cien aficionados del Valencia, lo que provocó que la Policía y miembros de seguridad privada acordonasen el acceso a las oficinas del club. Los seguidores se reunieron en apoyo a Alemany y Marcelino y expresaron cánticos en contra de Murthy y Peter Lim.

Las reacciones de los aficionados fueron especialmente fluidas en las redes sociales, donde muchos seguidores expresaban su incredulidad ante una situación totalmente inesperada.