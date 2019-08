Atención dividida en Brighton

El Valencia afronta el amistoso más difícil de la pretemporada y no precisamente por el rival que tendrá delante. Marcelino García Toral y sus jugadores se enfrentan al Brighton (20 horas) y sobre todo a la incertidumbre que genera el desenlace final de la reunión entre Lim, Murthy y Alemany. El proyecto pende de un hilo y el grado de preocupación del técnico y de sus jugadores es muy alto. Y ese no parece el mejor escenario para jugar al fútbol. Lo que allí suceda marcará para bien o para mal la temporada del equipo y quien sabe si el futuro de alguno de los jugadores de la plantilla. Los futbolistas ya se han postulado a favor del Director General y su entrenador y apuestan por mantener el modelo que tan bien ha funcionado en las dos últimas temporadas con la Copa del Rey y las clasificaciones consecutivas para la Liga de Campeones. No contemplan otra opción. Les va la vida deportiva en ello. Todos saben, especialmente los que han pasado periodos de inestabilidad en el club como Dani Parejo, Jaume Domènech, Rodrigo Moreno y José Luis Gayà, que el verdadero partido hoy se juega en casa del propietario.

La crisis deportiva que vive la entidad de Mestalla se ha apoderado de todos los focos de atención del club, pero el equipo, por muy difícil que resulte, está obligado a hacer un esfuerzo y pensar única y exclusivamente en fútbol. El debut en LaLiga del próximo 17 de agosto contra la Real Sociedad en Mestalla está a la vuelta de la esquina. Solo quedan dos semanas para que el equipo se estrene en la competición oficial y este mini stage de Inglaterra y Alemania estaba marcado en rojo en la hoja de ruta del cuerpo técnico como antesala al ensayo general del Trofeo Taronja contra el Inter de Milán el 10 de agosto. La idea es reducir los cambios en el descanso, dar 60 minutos a algunos jugadores e ir acercándose cada vez más al once titular que jugará contra la Real Sociedad y contra el Inter en el Trofeo Naranja.

Las sensaciones fueron buenas en Suiza y en Portugal y el equipo está llamado a ir a más. El amistoso contra el Brighton permitirá ver de nuevo en escena a Carlos Soler y Ferran Torres. Los dos tendrán sus primeros minutos del verano tras su respectivos éxitos con la selección española sub-21 y sub-19. Otro de los nombres propios del partido será Denis Cheryshev. Si para alguien es importante estos dos partidos de Inglaterra y Alemania es para el ruso, que quiere recuperar sensaciones y llegar en las mejores condiciones físicas al comienzo del campeonato. Kevin Gameiro también se subió al avión después de superar unas molestias por culpa de un golpe y está con ganas de seguir sumando goles para el equipo. Marcelino está obsesionado en comenzar la temporada con gol para evitar los problemas del año pasado y de momento los tres delanteros ya han visto puerta. Rodrigo y Maxi mojaron contra el Sion. Kevin, frente al Sporting de Lisboa. Goles contra la crisis. No queda otra. El fútbol no espera.