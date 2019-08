Marcelino aclara los tres fichajes que quiere

Marcelino García ha explicado las carencias que tiene la plantilla para solucionar antes del cierre del mercado de fichajes en una rueda de prensa previa al estreno del equipo en Mestalla, que disputa este sábado el Trofeu Taronja ante el Inter de Milán. Una comparecencia en la que ha vuelto a recalcar que después de la última cumbre de Singapur espera que todas las dudas hayan quedado resueltas y la confección definitiva de la plantilla siga según los planes previstos. También ha asegurado que su deseo es que Rodrigo siga en el equipo porque cree que aquí "es feliz" y además sería muy difícil ir al mercado a por un delantero "casi determinante" en el juego del Valencia CF.

Estas son todas sus respuestas:

¿En qué punto está la planificación después de la crisis vivida? ¿Está tranquilo?

Estamos igual que hace unas semanas, no cabe duda que la crisis de la semana pasada paralizó todo el movimiento de mercado, después del acuerdo creía que se iba a dar mayor celeridad, pero estamos en un punto similar. Se han producido las salida de Uros, esperemos la de Fran porque surgieron problemas, pero en cuento a las entradas seguimos en el mismo punto. Estamos negociando, intentamos que se produzca el acuerdo y desde el absoluto consenso que es la base desde el inicio, llegar a los acuerdos definitivos para potenciar una plantilla que es muy buena, pero que para los objetivos que buscamos hay que potenciar algunas posiciones.

Regreso a Mestalla y desafío de una nueva temporada.

Tenemos una plantilla extraordinaria que quiere seguir creciendo, absolutamente unida y reforzada con los logros adquiridos en las dos últimas temporadas, pero no cabe duda que para todos nosotros volver a Mestalla es especial, la última vez fue con la Copa celebrando con la afición después de ganar una final al Barcelona después de once años, nos va a venir a la mente lo que vivimos y estoy convencido que no lo olvidaremos nunca. Pedimos que la afición nos apoye, va a ser una temporada difícil porque los objetivos son muy complicados, la temporada pasada hemos logrado casi el techo, es muy difícil superarlos, pero nuestra intención es repetirlo, con esa ambición empezamos una temporada muy difícil, pedimos que la gente nos dé su apoyo porque va a ser muy necesario y a está demostrado que cuando el equipo y la afición están unidos la consecución de objetivos es más fácil.

¿Va a fichar Rafinha por el Valencia CF?

No voy a hablar de ningún futbolista que no esté en la plantilla, hablaré de los que están, necesitamos al menos tres futbolistas para completar la plantilla, un central, un lateral izquierdo y un jugador ofensivo.

Después de dos éxitos, ¿entiende de dónde sale esa pérdida de la confianza de Meriton hacia Mateu y usted? ¿Todo lo que ha pasado matiza su deseo de seguir aquí? ¿Renovaría?

No nos consta una pérdida de confianza, al menos nadie nos lo ha dicho y hemos estado enfrente. Si alguien tiene algo que decir se lo comunica y no nos lo comunicaron, a la vez que como dije el domingo, toda esta crisis es difícil de entender, bastante difícil, es absolutamente inesperado, creo que además la deberíamos de evitar por el bien del Valencia, de la afición, de la plantilla y por el bien de seguir creciendo. Hay equipos que seguro que se están frotando las manos con nuestros problemas. Intentaremos que todo esto haya quedado cerrado, así parece ser, las palabras fueron en ese sentido, los hechos demostrarán si es así. Mi renovación es absolutamente secundaria, estoy acostumbrado a trabajar en mi último año de contrato y estamos felices en el Valencia CF tanto a nivel familiar como profesional, nos gustaría seguir mucho tiempo pero entendemos que los ciclos de los entrenadores son cortos. Empezamos con ambición, hemos conseguido algo muy importante como es la unión entre todas la partes y lo lógico es que si hemos trabajado con unas directrices de consenso, nosotros seguiremos trabajando aquí.

¿Por qué todo sigue parado?

Seguimos trabajando para cerrar la plantilla desde el consenso y de acuerdo al plan de estabilidad que establece el propietario, buscamos las soluciones para completar aquello que funciona bien y mejorar aquello que es mejorable. Seguimos trabajando intensamente con la misma idea de consensuar para completar esta gran plantilla que tenemos.

¿Rodrigo se queda?

La sensación es que va a seguir porque quiere seguir, nuestra idea es que siga siendo feliz y que siga convencido de que es lo mejor para él, si no se produjera esa circunstancia yo lo entendería perfectamente, mi sensación es que es feliz, puestos en esta situación pensamos en que va a seguir. La falta de Rodrigo sería una merma muy importante, tendríamos que ir al mercado para solventar un jugador casi determinante en nuestro juego y eso no sería fácil.

¿Cuenta con Gayà y Parejo? Parece poco serio.

Pero es lo que hay, nosotros ahí no podemos hacer nada, solo buscar soluciones. Al principio estaban sancionados, luego parecía que no, pero falta la aprobación final... Si no pueden estar tendremos que buscar soluciones.

¿Si hubiera dimitido Mateu se hubiera ido?

No puedo responder a una hipótesis, no puedo hablar de hipótesis, solo hablar de la realidad, creo que afortunadamente para el Valencia CF Mateo sigue de director general.

¿Cuál es el acuerdo después de la crisis?

El acuerdo, que me coste a mí, es que hemos iniciado un modelo de trabajo desde nuestra llegada y que todo seguiría dentro de esa normalidad y de esa forma de proceder. No hay por qué cambiar. Si un equipo pasa de ser el 12 por dos temporadas seguidas, con un gasto excesivo y pasa a rentabilizar la totalidad de los fichajes y sube del 12 al 4, repite el cuarto y gana la Copa después de 11 años al Barça de Messi, que solo había perdido finales contra el Madrid, la lógica dice que hay que seguir trabajando de la misma manera, supongo que es es el acuerdo.

¿Cómo está Guedes? ¿Le ve algunos tics de desesperación?

No, todos intentamos trabajar para volver a ver al Guedes de la primera temporada y el que hemos visto en algunos tramos del final de la temporada pasada. Nosotros queremos y él quiere poner de su parte para llegar al mejor Gonçalo, tiene que recuperar las buenas sensaciones día tras día de forma repetida, si lo logramos veremos de forma continuada al Guedes que fue determinante y llamó la atención de todos en general.

¿Le preocupa tener que vivir en un marco de inestabilidad como este?

Hay que mirar para el futuro y seguir las pautas de trabajo que hemos seguido hasta ahora porque nos ha llevado a excelentes resultados, no hay que ir mirando permanentemente a esto, y si a dos años de trabajo. Quien nos iba a decir a nosotros que dos años después íbamos a estar así, no es casualidad, ha sido trabajo bien hecho y vamos a intentar seguir por esa camino.

¿Dónde estuvo el problema entre la primera reunión en la que usted contaba y la otra? ¿Qué pasó en esa segunda reunión?

La especulación es libre, sabemos lo que ha pasado y ya está, no creo ser la persona indicada porque no estuve en la reunión, deberíamos de ser lo suficientemente analíticos para saber que se repitan las bases sólidas que nos han llevado hasta aquí con dos años de trabajo, ver de dónde venimos y dónde vamos que nos han llevado a donde estamos.

¿Le sobran jugadores en la derecha?

Interesa no quedarnos con cuatro jugadores en la misma situación, eso va a conllevar que hayan jugadores que jueguen poco y eso no es beneficioso para ninguna de las dos partes, Ferran puede jugar en las dos bandas, Kang In hablando con él prefiere esa posición y a partir de ahí tenemos a Carlos, que es el jugador con más minutos, y luego esta Jason. Con todo ello tomaremos una decisión, porque hay jugadores que se quedan sin jugar.

¿Es feliz?

Soy feliz porque he vivido aquí momentos muy importantes en mi vida y hay situaciones que me sorprenden y me dejan menos feliz, pero creo que es lo que nos sucede a todos en nuestro trabajo y nuestra vida, estoy muy agradecido a la plantilla que tengo, a esta afición y por lo tanto lo único que intento con todo mi empeño es seguir respondiendo a esa confianza y eso me hace feliz. También te digo que la semana pasada no estaba tanto, son cosas que pasan y esperemos que pasen por el bien del Valencia. Yo he tenido la suerte de potenciar y participar en esa mejora ganando un título once años después.

¿Se le ve que le falta confianza? Usted esperaba mas celeridad en los fichajes...

A mí no me cabe duda que tengo ilusión y ambición por entrenar al Valencia, es mi deseo que se cierre la plantilla el 31 de agosto con la disposición mejor para ser más competitivos y mejorar los resultados que es lo que queremos todos. Para eso necesitamos algunas cositas y hasta el 31 de agosto tenemos la ilusión de cerrar la plantilla como queremos dentro de un programa de estabilidad marcado por el propietario.

¿Qué perfiles van a llegar? Grande nombres o nombre para completar?

Desde nuestro punto de vista lo que funciona bien necesitamos completarlo, hay una fase de la competición que tuvimos dificultades que nos mermaron, necesitamos un jugador ofensivo que nos aumente el potencial que tenemos y dos jugadores que complementen y completen a los jugadores que ya tenemos.