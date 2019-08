Alemany: "No hay ninguna operación en marcha para vender a Rodrigo"

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany, ha negado a su salida de la ciudad deportiva del club que esté en marcha una operación para traspasar al delantero Rodrigo Moreno al Atlético de Madrid.

Preguntado por si confirmaba que no había negociación abierta por el traspaso del delantero internacional español, indicó que "no" y agregó: "Nosotros no hemos hablado nunca de esa operación"."Si hay algo que decir lo diremos cuando toque".

La ausencia de Rodrigo en el entrenamiento matinal hizo disparar todas las alarmas sobre un inminente traspaso y cuando se le preguntó porqué no se había ejercitado señaló: "Son cuestiones internas que no os interesan a vosotros".

Alemany apuntó que no le consta que Rodrigo esté viajando a Madrid para pasar el reconocimiento médico con el Atlético, tal y como se ha apuntado desde distintos medios de comunicación.

Cuando se le recordó que esta mañana había dicho que se sabría algo de este tema a lo largo de la jornada de hoy, el director general explicó: "No hablaba de eso. Me habían preguntado si había novedades y he dicho que teníamos pendiente lo de Mangala y espero que firme ya".