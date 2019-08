Mangala: "Me siento como si tuviera 18 años"

El Valencia CF ha presentado esta mañana a Eliaquim Mangala y Jaume Costa, las dos últimas incorporaciones del club ché para reforzar la defensa de cara al próximo curso. El acto, en el que ha estado presente el presidente de la entidad, Anil Murthy, ha estado marcado por las recientes informaciones que apuntan al fichaje de Rodrigo Moreno por el Atlético de Madrid.

Tras los habituales vídeos con las mejores jugadas de cada uno de los futbolistas, Murthy dedicó unas palabras de cariño para ambos jugadores y aseguró que "ambos vienen a hacer que el equipo siga creciendo". Tras el discurso, el presidente del Valencia abandono el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna y comenzó el turno de preguntas para Mangala.

Pregunta: ¿Te imaginabas que ibas a volver? ¿Cuándo te enteraste de que el VCF te quería aquí?

Respuesta: Tengo mucha historia con el Valencia porque ya se había interesado dos veces por mí. No hay dos sin tres, así que aquí estoy (ríe). Estoy muy feliz porque me gusta mucho Valencia tanto la ciudad como el equipo.

P: Aunque nadie duda de tu nivel deportivo, quizás tu estado físico si preocupa a la afición tras tus últimas lesiones€ ¿Cómo te encuentras?

R: No he tenido tantas lesiones ha sido solo una, pero sí, ha sido larga. Aún así ya estoy listo para competir. Me siento mucho mejor, como si tuviera 18 años.

P: ¿Se ha despedido de vosotros Rodrigo Moreno?

R: Lo he visto esta mañana. Sí, pero se ha despedido para irse a su casa.

P: Hay mucha competencia en la defensa con Paulista, Garay y Diakhaby ¿Cómo ves tu rol en el equipo?

R: Tenemos muchos partidos, así que seguro tenemos minutos todos para jugar. Lo más importante es el equipo, pero creo que todos podremos jugar.

P: Has renunciado a tu último año de contrato con el Manchester City por venir al Valencia, ¿habla eso de tu compromiso y ganas de volver?

R: Tenía ganas de volver, me siento querido en Mestalla, creo que la gente está contenta conmigo y tanto para mi como para el club era la mejor opción posible.

P: Has vivido en Valencia dos estapas diferentes, ¿en qué crees que ha cambiado el club en este tiempo?

R: Una Copa más (ríe). No, pero es cierto que cuando yo estuve aquí el ambiente era diferente, creo que ahora todo va mejor.

Una vez acabado el turno de preguntas a Eliaquim Mangala, Jaume Costa el le sustituye en la silla de la sala de prensa.

P: Es sabido por todos que, después de tantos años fuera de Mestalla siempre has querido volver, ¿un sueño cumplido?

R: Estoy muy muy muy contento de estar aquí. Han sido 10 años en los que he podido lograr una buena carrera, pero nunca se olvida de donde vienes. Vengo con mucha ilusión y con muchas ganas de ponerme a disposición del míster.

P: ¿Cómo ha sido volver otra vez aquí? ¿Has reconocido a la gente o eran nuevos la mayoría?

R: Ha sido raro, volver a hacer el mismo camino que solía hacer hace 10 años... Sigue habiendo mucha gente de cuando yo estaba y me han tratado como si no hubiera pasado el tiempo, como antes. Me enorgullece estar.

P: Firmas solo hasta el año que viene, pero... ¿te gustaría quedarte aquí más tiempo?

R: Mi idea es competir y darlo todo por el equipo en el que estoy. Más allá no pienso, mi mentalidad es el aquí y ahora.

P: ¿Qué sensaciones has tenido en tu primer entrenamiento?

R: Me han tratado todos super bien, venía un poco nervioso esta mañana, pero se me ha pasado en seguida por como me han tratado. Había gente con la que ya había jugado como Chery o Jaume y he estado hablando con ellos.

P: ¿Te preocupa la "crisis" institucional que está sufriendo el Valencia?

R: No te puedo responder porque no me incumbe, solo pienso en darlo todo.

P: Llegas y estas prácticamente obligado a ser titular... ¿Te va a dar tiempo en 3 días adaptarte a lo que quiere Marcelino?

R: Es cierto que los automatismos del míster, aunque yo me identifico totalmente con ellos, se olvidan un poco tras todo este tiempo. Pero estoy preparado para jugar cuando él quiera, no creo que haya venido ya para jugar el próximo fin de semana.

P: ¿Qué te ha dicho Marcelino en vuestra primera toma de contacto?

R: Nos hemos saludado, hemos conversado sobre lo que queremos cada uno y a partir de ahí a trabajar y a competir.

P: ¿Con qué momento sueñas ahora que ya estás aquí? ¿Salir del túnel de Mestalla, marcar un gol...?

R: Yo es que vivo el día a día y solo pienso en eso. Me sabe fatal no poder responderte, pero pienso en prepararme para estar disponible y darlo todo por el club.

Tras acabar el turno de preguntas, el encargado de comunicación ha preguntado si quedaba alguien por hacer su cuestión. Mangala, bromeando, ha levantado la mano. Inmediatamente después el central francés y el presidente del Valencia han abandonado la sala de prensa. Jaume Costa se ha quedado junto a su familia haciéndose fotos.