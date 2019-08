Parejo y Gayà, con opciones de jugar

La presencia de José Luis Gayà y Dani Parejo en el partido contra la Real Sociedad en Mestalla el sábado todavía no está descartada. Los dos jugadores arrastran un partido de sanción del curso pasado por acumulación de amarillas, pero el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha anunciado que indultará a los futbolistas en esta situación siempre y cuando el Consejo Superior de Deportes avale la viabilidad y la legalidad de dicha medida.

En el caso de que así sea, Marcelino García Toral podrá alinear a dos de sus hombres más importantes para arrancar con buen pie el campeonato. La ascendencia de Parejo y Gayà en el equipo es altísima y son indiscutibles en los planes del técnico asturiano. La tarea de sustituirles había estado a debate prácticamente desde el inicio del verano y si la iniciativa de la RFEF llega a buen puerto no será necesario prescindir de ellos.

En caso de no prosperar, no obstante, Marcelino tiene los recambios bastante claros. En la rueda de prensa postpartido contra el Inter afirmó que la medular sería cosa de Francis Coquelin y Geoffrey Kondogbia. De las diferentes alternativas con las que cuenta el entrenador, alinear a sus dos pivotes con pasaporte francés es la que más le convence. La temporada pasada jugaron juntos en cuatro ocasiones y una de ella fue el último tramo de la final de la Copa del Rey.

Para el lateral izquierdo, el técnico no cuenta con Salva Ruiz -que saldrá antes de que finalice el mercado-, pero la llegada de Jaume Costa soluciona el problema. Recién llegado del Villarreal, el lateral conoce a la perfección el esquema, los mecanismos y la idiosincrasia de juego de Marcelino, por lo que su inmediata adaptación no era un problema para él. Si finalmente Gayà no puede jugar, Costa está preparado para ser su sustituto.



Pendientes del CSD

De la decisión no solamente está pendiente el Valencia CF, sino también su rival del sábado, la Real Sociedad, que se encuentra en la misma situación con dos centrales en el limbo. Diego Llorente y Aritz Elustondo arrastran también la sanción y si pueden jugar podrían ser la pareja titular. El problema para los donostiarras es bastante agudo, ya que con la lesión de Modibo Sagnan se quedaban con tan sólo un central disponible, el francés Robin Le Normand.

Si finalmente el fallo del CSD impide jugar a los sancionados, Imanol Alguacil se verá en la obligación de alinear al pivote Igor Zubeldia como central o a echar mano de la cantera para completar la defensa. El descartado Raúl Navas se había puesto a disposición del técnico para jugar si hacía falta, pero finalmente las partes han entendido que era mejor dejarle salir ya con destino a Osasuna.