El Valencia CF se queda por ahora con Rodrigo

Rodrigo Moreno no tiene ninguna oferta encima de la mesa. Ese fue el mantra que el director general del Valencia CF, Mateu Alemany, repitió una y otra vez en la rueda de prensa que, con pocas horas de antelación, convocó ayer en Mestalla. Tras varios días de especulación sobre la marcha del jugador al Atlético de Madrid, el dirigente valencianista se mostró tajante respecto al presente del hispano-brasileño, asegurando que en estos momentos «no existe ninguna oferta» por el futbolista, aunque sí destacó que entre clubes «hubo un principio de acuerdo verbal» que «dejó de serlo».

En esta línea, el directivo valencianista también afirmó que él conocía la operación, aunque ante la importancia de la misma, esta se llevó a cabo por el máximo accionista, Peter Lim. «Hay situaciones estratégicas que exceden los límites deportivos. Las operaciones de 60 ó 70 millones de euros deben recaer en la decisión del propietario porque son de mucha importancia», destacaba ayer.

A raíz de la aparición de Lim en la negociación, Alemany remarcó que es una situación similar a la vivida con Guedes el pasado año pero a la inversa y que este verano el propietario del Valencia se ha implicado más en el área deportiva que en los dos cursos anteriores. «Ha querido implicarse más y ha habido algún problema de comunicación que hemos tenido que ajustar», recalcó el balear sobre el debate surgido hace varias semanas y que causó una cumbre de urgencia en Singapur, antes de valorar que no hay «nada diferente» respecto al proyecto que llevó a la entidad a cumplir sus objetivos recientemente.



Rodrigo, disponible

El director general ché también valoró que tras no entrenar el martes y hacerlo por separado el miércoles, el punta pidiera volver ayer a ejercitarse con el resto de sus compañeros. «Rodrigo no ha pedido irse. Sé que entre el Atlético y el jugador se había hablado mucho, pero creo que la decisión final no estaba tomada por parte de Rodrigo», recalcó Mateu Alemany, quien también afirmó que hoy estará a las órdenes de Marcelino, por lo que si el técnico asturiano así lo desea, podrá ser parte del once que mañana juegue ante la Real Sociedad en Mestalla.

Del mismo modo y respecto al futuro del delantero de La Roja, el de Palma se mostró precavido, ya que no es «un tema que esté en mis manos». «No puedo garantizar que el 2 de septiembre Rodrigo u otro jugador siga en el Valencia», destacó Alemany, aunque sí insistió en que para suplir a un «jugador de nivel» como Rodrigo sería necesaria la llegada al equipo de otro futbolista de garantías en un mercado que a 15 de agosto será «hostil e inflacionado».

Pese a ello, el dirigente valencianista también se mostró ilusionado con la plantilla confeccionada hasta ahora. «Hoy el Valencia ha mejorado sus 15 ó 16 jugadores. Si me quiere llevar al examen final este será el 1 de septiembre, ahí daremos cuenta de todo lo que hemos hecho», enfatizó.



A falta de retoques

Tras cerrar en los últimos días las operaciones de Mangala y Jaume Costa, el responsable puso en valor «el acierto» con el que el club se ha estado moviendo en el mercado, resaltando que ambos tienen «experiencia en la casa y le dan una profundidad muy interesante a la plantilla», aunque también se mostró firme en que se pueda efectuar un gran traspaso si es necesario y Lim «da su consentimiento».

Este posible refuerzo –demandando por Marcelino como un perfil ofensivo– se enfocaría en palabras del propio Mateu Alemany en «darnos soluciones a problemas que tuvimos la temporada pasada», aunque no quiso dar nombres sobre quién podría ser ese fichaje pese al gusto del asturiano por Rafinha. «Está claro que falta un futbolista en ataque y trabajamos en 3 ó 4 opciones», destacaba el balear antes de definir el refuerzo como un jugador «con características diferentes y complementarias al estilo del equipo». Este último movimiento pondría el broche de oro a una plantilla en la que el dirigente blanquinegro no dio por fijos a Ferran Torres y Kang In Lee, ya que insistió en que son «dos jugadores fundamentales en el futuro del Valencia», pero también remarcó que se buscará el mejor «beneficio para su carrera». «Hoy no sé si van a salir cedidos», concluyó.