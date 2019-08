«No ha sido mala suerte, cometimos errores graves»

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, afirmó que su equipo no cedió un punto ante la Real Sociedad (1-1) por un penalti señalado en el minuto 100 ni por mala suerte, sino porque cometió errores graves. «Reducir a la suerte el asunto no sería justo. No podemos decir que nosotros fallamos un penalti y ellos lo marcaron para analizar el encuentro», agregó Marcelino, quien recordó que su equipo perdonó acciones claras para el 2-0.

Criticó la acción del penalti en la que Coquelin saltó y dio al balón con la mano. «No se puede saltar así. El penalti fue absolutamente evitable», señaló Marcelino, quien, en general y pese a los fallos de su equipo, consideró que merecieron ganar el encuentro, aunque admitió que no jugaron bien. «El rival nos hizo dos situaciones de peligro y se ha llevado un punto porque no jugamos bien, especialmente en los minutos finales y aunque durante el encuentro tuvimos fases de imprecisiones con pérdidas fáciles de balón, eso no evita decir que en algunas fases se hizo un buen trabajo», indicó. Sobre Rodrigo Moreno, el entrenador del Valencia manifestó que jugó porque el futbolista estuvo de acuerdo en hacerlo y porque era lo mejor para todos.

Respecto a la posibilidad de que llegue el barcelonista Rafinha, señaló que el partido que hizo con su equipo en Bilbao este viernes refrenda que no estaban equivocados al pensar en contar con él. «De todas formas, si el Barcelona lo quiere, no hay nada que hacer, pero en cualquier caso necesitamos un futbolista polivalente en ataque», afirmó.



Kondogbia no pone excusas

«Sí, creo que es un fallo no ganar cuando jugamos en casa y tenemos ventaja. No podemos encajar al final un gol. Ha sido un fallo del todo el equipo. Hay que aprender de esto y levantar la cabeza para el próximo», aseguró, muy autocrítico, Geoffrey Kondogbia. El centrocampista afirmó que «hemos tenido oportunidades y creo que teníamos el partido para ganar. Hay partidos así, hemos fallado en ciertas cosas y hay que aprender. Acaba de empezar esto, falta mucho y tenemos que levantar la cabeza. Mestalla siempre es un apoyo para nosotros, sobre todo en casa y es muy importante».