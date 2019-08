Un reto Champions para Kang In

Kang In entrena junto al resto de sus compañeros ayer en Paterna con la vista puesta en el partido ante el Celta.

Kang In entrena junto al resto de sus compañeros ayer en Paterna con la vista puesta en el partido ante el Celta. jm lópez/superdeporte

Mientras una jornada más los focos de las cámaras esperaban a Rodrigo Moreno con los colores del Valencia CF, fue Kang In Lee quien se convirtió en noticia. El equipo salía a entrenarse y el surcoreano de 18 años era la principal novedad en el primer entrenamiento de la semana para preparar el duelo del sábado –21:00, Balaídos– frente al Celta. Tras varios días apartado del trabajo con el grupo por culpa de molestias musculares, Kang In volvió en perfectas condiciones en busca de lo que más desea: jugar y triunfar con el Valencia CF. El mediapunta zurdo se siente arropado, y más confiado, con las decisiones respecto a su futuro que emanan de los mandos del club. En definitiva, bastante más convencido de aprovechar la oportunidad de crecer con la camiseta blanquinegra que viste desde edad alevín.

El propósito del joven talento siempre ha sido poder continuar con esa progresión con minutos de juego. A principios de verano las vías de un traspaso con opción de recompra y una cesión se abrieron con fuerza, posibilidades que han bajado de intensidad tras las reuniones en Singapur con el máximo accionista. En estos momentos la cabeza del zurdo nacido en Incheon (ciudad al noroeste de Corea del Sur, junto al mar Amarillo) no está en el mercado, sino en cumplir con el reto de entrar el viernes en la lista de convocados que peleen en Vigo por la primera victoria del Valencia en el campeonato de Liga.

Según señala el mismo Marcelino, «la plantilla actual del Valencia es mejor que la de hace un año», así que para los más jóvenes será una tarea complicada hacerse un hueco en el equipo. En relación a la citación de 18 hombres para el choque contra la Real, en la segunda jornada Dani Parejo y José Gayà volverán con plaza segura en el once. Sin Francis Coquelin, expulsado, el número queda en 19 futbolistas con opciones de viajar a Vigo. Si el técnico decide el viernes prescindir de Manu Vallejo, dos jóvenes criados en la Academia como Kang In y Ferran pugnarán por un solo lugar entre los elegidos. El descarte de un lateral –Costa o Piccini– o la salida de Rodrigo ampliaría el escenario a los dos canteranos, a menos que antes llegue algún nuevo futbolista a la plantilla. La competencia es agresiva en un club Champions, aún así Kang In se ve capacitado para afrontarla, ir poco a poco convenciendo a Marcelino y multiplicar este curso los minutos sumados en el anterior.



Motivos para vender a Rodrigo

Precisamente, hacer caja y asegurar minutos a la perla asiática son los argumentos de Peter Lim para justificar el traspaso de Rodrigo Moreno, por el que sigue pugnando el Atlético de Madrid. Con dos semanas para el cierre del mercado –y los partidos frente a Celta y Mallorca– Kang In se centra en su intento de ganarse la confianza del técnico. El reto fijado está en luchar contra los precedentes. Desde su aparición decisiva en Copa frente al Getafe a finales de enero tan sólo sumó 12 minutos en Liga contra el Levante y 22 ante el Villarreal en Europa, ya en el mes de abril. Inmediatamente después, el zurdo se concentró con el equipo juvenil de Corea del Sur con la condición de que podía ser reclamado por el Valencia CF en caso de necesidad... Pero eso no sucedió.

Kang In reclama oportunidades. Si Marcelino se las concede, el flamante subcampeón del mundo sub-20 y Balón de Oro del Mundial tiene ante sí la responsabilidad de cerrar con su talento las grietas que su figura ha despertado entre la propiedad y el criterio del técnico y la dirección deportiva. El jueves, sin ir más lejos, Mateu Alemany, preguntado por el futuro de Kang In y Ferran, dijo: «A todos nos gusta ver jugadores de la cantera con esa calidad. Estamos en un equipo con un nivel de exigencia muy alto y no sé si necesitamos dar minutos a los canteranos. Necesitamos la Champions como prioridad absoluta. Van a ser fundamentales en el VCF en el futuro en la parcela ofensiva. Debemos ser prudentes y ver en qué posición los colocamos para ser determinantes».