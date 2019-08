Un viaje que apunta al consenso para el "nueve"

Conviene no pasar por alto el detalle de que es el director general quien ha viajado a tratar de cerrar la operación, porque de ello se puede interpretar que hay consenso en Marega o incluso que no es una imposición de Peter Lim. Al respecto, ahí están las palabras de Marcelino del pasado viernes en las que por una parte aseguraba que el club no está preparado para suplir la salida de Rodrigo con garantías ante la importancia del futbolista en el juego del equipo, y por otra aseguraba que buscaba el consenso para encontrar soluciones a una posible salida. Esto dijo Marcelino cuando se le preguntó por las señalas que le llegaban desde Singapur sobre el recambio de Rodrigo: «Estamos intentando por todos los medios encontrar el consenso que dé soluciones, buscar la comunicación... Pero no me consta que estemos preparados para un problema muy importante para el Valencia CF si se consuma la ausencia de Rodrigo, por la capacidad de este futbolista». También dijo que no se planteaba que el propietario impusiera un delantero sin que él diera el visto bueno. Dos días después de las palabras de Marcelino, Mateu Alemany estaba de viaje para intentar fichar un delantero.