Parejo: «Rodrigo es vital»

El reto de Robert Moreno, nuevo seleccionador español tras la renuncia de Luis Enrique Martínez, comenzará esta noche en Rumanía, donde nunca ganó España, que puede dejar vista para sentencia su pase a la fase final de la Eurocopa 2020 en sus dos próximos compromisos tras un pleno de triunfos. Nunca imaginó Robert que el gran momento de la vida de un entrenador español le llegase en las actuales circunstancias. Moreno confiará el timón de la selección al valencianista Dani Parejo.

El capitán blanquinegro habló para Efe del estado actual de su equipo y de su compañero de selección Rodrigo Moreno, que tras un polémico verano finalmente seguirá en Mestalla: «Rodrigo para nosotros es un jugador muy importante, así lo ha demostrado el tiempo que lleva en el Valencia. Es un jugador vital para nosotros y estamos contentos de que siga este año».

Parejo valoró el momento de madurez que ha alcanzado su carrera con la capitanía en el Valencia y la internacionalidad: «Es verdad que desde que ha llegado Marcelino he estado muy a gusto, me he encontrado muy bien, llevamos dos años cumpliendo objetivos y en el equipo me siento importante. Me lo hacen ver mis compañeros, el cuerpo técnico y el club y eso ayuda bastante. En la selección es mi tercera convocatoria consecutiva y siempre ayuda tener continuidad por el trabajo que haces en tu equipo. Viniendo más veces acabas afianzándote, conociendo mucho más a tus compañeros y eso en el campo ayuda mucho.

¿Qué aprendió Parejo de los momentos malos en el Valencia? «Al final en el fútbol, como en la vida, nunca hay cosas sencillas, siempre hay obstáculos y es verdad que he tenido muchos dentro de mi tiempo en el Valencia pero me han servido para dar más importancia a ganar, a valorar cuando las cosas van bien y saber por qué es, que cuando el equipo gana es por algo gracias al trabajo». «Es mi tercera convocatoria consecutiva, estoy contento por estar aquí, por jugar con España, es un orgullo representar a mi país. El trabajo, el sacrificio del día a día te hace cumplir objetivos, ser constante, y al final el tiempo pone a cada uno en su sitio», añadió el jugador de Coslada.

Fruto de su momento de madurez, Parejo entró en la Roja dejando un sello de su estilo. «Es mi forma de jugar, de entender el fútbol y así lo intento transmitir. La selección llega para mí en un momento bonito. A nivel personal me siento a gusto en mi club y contento en la selección. Se refleja en el campo. Yo entiendo el fútbol como nuestro y en la selección es sencillo con los compañeros que tengo porque todos jugamos a lo mismo y entendemos el juego de la misma manera. Ahora con 30 años valoras más situaciones, ganar cada pelota y se disfruta de otra forma».