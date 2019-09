Debut con honores de Kang In Lee

Kang In Lee debutó con honores con la selección absoluta de Corea del Sur. El mediapunta del Valencia, de solo 18 años, jugó 72 minutos en el amistoso que la selección asiática, dirigida por Paulo Bento, jugó frente a Georgia.

En el tiempo que estuvo en el césped, Kang In Lee llegó a contar con dos ocasiones de gol. La primera después de un disparo de media distancia, atajado por el meta georgiano. La segunda, más clara si cabe, llegó en el 53 al estrellar en el poste un disparo de falta, una de sus especialidades.

La próxima cita para el joven producto de la Academia de Paterna llega el 10 de septiembre ante Turkmenistán, en un partido sí oficial, correspondiente a la fase de clasificación del Mundial 2022, a las 16 horas.

Wass: «Un buen momento»

Por otro lado, el centrocampista danés del Valencia, Daniel Wass, reconoció que atraviesa por un buen momento y aunque no se atrevió a asegurar si está en el mejor momento de su carrera profesional, aseguró que «estoy con buen ritmo y buena forma, algo muy importante para mí». Tras fichar la pasada campaña por el club valencianista, Wass se ha asentado en las alineaciones de Marcelino gracias a su polivalencia, y sus prestaciones le han permitido regresar a la selección danesa, con la que se encuentra actualmente concentrado. «Cuando llegué al Valencia CF dije cuál era mi plan aquí: ganar cosas, jugar el mayor número de partidos posible y ayudar al equipo. Me da igual cualquier posición, lo que me importa es jugar para ayudar al equipo a ganar», afirmó en declaraciones al propio club.

Ferran Torres en Kazajistán

La regenerada selección española sub-21, con Ferran Torres de titular, comienza hoy (15 horas, Teledeporte) su camino para revalidar el título de Europa visitando a Kazajistán.