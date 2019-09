"Míster, te irá bien allá donde te dejen trabajar"

La plantilla está tan decepcionada con el club por la destitución de Marcelino que planteó durante las conversaciones de la tarde de ayer emprender algún tipo de protesta más allá de los mensajes de agradecimiento al entrenador que los jugadores fueron dejando uno a uno a través de las redes sociales. Un intento de dejar constancia del descontento que, según los protagonistas, está intentado frenar el club. Los propios jugadores ya actuaron hace un mes durante la crisis entre Lim y Alemany que puso en peligro la continuidad de Marcelino. Los capitanes comunicaron al club que estaban dipuestos a viajar a Singapur para reunirse con el máximo accionista y mostrar su apoyo al entrenador. El Valencia entonces no dio opción a los jugadores y estos se tuvieron que conformar con la presencia de Mateu como interlocutor.

La historia se repite... aunque el cese de Marcelino ya es irrevocable. Haya o no protesta, existe un distanciamiento entre los jugadores y el club. El capitán, de hecho, dejó muestras de sus discrepancias con la decisión con un recado en las redes: «Míster, te deseo lo mejor. Estoy seguro de que te irá bien allá donde vayas y te dejen trabajar». Gayà, Soler, Rodrigo, Paulista, Piccini, Cheryshev o Jaume, entre otros, también quisieron desear suerte al técnico y dejar muestras de agradecimiento.

Los capitanes se citaron en Paterna a primera hora de la tarde. Parejo, Jaume, Gayà y Rodrigo fueron los primeros en llegar, con caras serias y de incredulidad, ante la decisión del club de prescindir del técnico en la cuarta jornada y después de un ciclo exitoso de dos temporadas. El cabreo de la plantilla era monumental. La gran mayoría del vestuario estaba a muerte con Marcelino y todo eran agradecimientos para el técnico que ha aumentado sus cotizaciones y los ha hecho mejores. El equipo estaba afectado, no entiendía el cambio y menos las formas.

En el vestuario reina ahora mismo el desánimo por la marcha del líder de este grupo que se autoproclamaba «familia». No era un decir. La emocionante despedida de Marcelino a sus jugadores vuelve a confirmarlo. «Me he enterado por un periodista que me cesaban». «Sois el mejor grupo con el que trabajo jamás». «Los verdaderos culpables del éxito sois vosotros». No hubo lágrimas, pero al técnico, más emocionado que nunca, le faltó muy poco.