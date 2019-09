Celades niega que Lim le obligue a alinear a los jóvenes como Ferran o Kang In

El nuevo entrenador del Valencia CF, Albert Celades, señaló en rueda de prensa que sus jugadores están demostrando en los dos entrenamientos que ha dirigido "una profesionalidad muy grande", tras el impacto que supuso para ellos la destitución de Marcelino.

"Dentro de las circunstancia que estamos viviendo, la verdad es que los futbolistas han demostrado profesionalidad muy grande, dentro de una situación traumática para algunos de ellos", indicó.

Celades valoró el mensaje de Dani Parejo en las redes sociales en el que decía que no había excusas y que el compromiso era máximo para estar a la altura del escudo que defienden.

"Es nuestro capitán, una persona muy importante para el valencianismo. Ha vivido contextos muy distintos, conoce bien el entorno y es muy positiva esa actitud para todos nosotros. Es un ejercicio de responsabilidad muy grande y ojalá que él, como capitán, contagie ese optimismo y esa mentalidad", explicó.

"Tengo la suerte de conocer a algunos jugadores con los que habíamos trabajado antes en la selección. Rodrigo es uno de ellos, le conozco, ha trabajado fenomenal. Los jugadores han mostrado la mejor predisposición para ayudar a su club", prosiguió.

Sobre la visita al FC Barcelona de este sábado, el técnico reconoció que no han tenido "mucho tiempo para preparar el partido".

"Hemos intentado en dos sesiones prepararlo lo mejor posible", dijo.

"No hemos venido a romper con todo lo que había, se han hecho unas cosas muy buenas. No es fácil incorporar cosas con tan poco tiempo y para un partido tan importante. Poco a poco iremos avanzando", señaló al respecto de las variaciones tácticas que podría incluir respecto al anterior sistema de juego.

"Vamos a ver al Valencia, no ha habido mucho tiempo para hacer grandes cosas, sabemos la exigencia ante un equipo muy bueno, en un escenario muy difícil. Pensamos en positivo y que tenemos opciones de ganar y competir de la mejor manera", añadió.

Sobre su rival, indicó que espera a un Barcelona "como lo que es, uno de los mejores equipos".

"Cuando tienen tantos jugadores tan buenos tienes que tener una concentración muy buena los 90 minutos. Sabemos de su calidad individual y colectiva, pero nosotros somos optimistas y vamos a ver qué sucede", afirmó.

El entrenador reconoció que les beneficia la ausencia de Leo Messi pero matizó que "el Barcelona te hace pasar dificultades siempre y en su casa más todavía".

"Estamos focalizados en el plan de juego que hemos trabajado en estas dos sesiones y a ver si somos capaces de competir de la mejor manera".

A Celades, que debutará este sábado como entrenador en Primera, se le recordó en rueda de prensa el fracaso reciente de entrenadores sin experiencia en el banquillo valencianista.

"Vamos a tratar de ganarnos con trabajo el respeto de todo el mundo, con la mejor voluntad posible. Entendemos el entorno que hay alrededor de esta profesión pero tratamos de focalizar en lo importante que es prepararnos lo mejor posible para el partido de mañana, esa es mi preocupación", aseguró.

Además tuvo palabras de elogio hacia Marcelino, quien este viernes ofreció una rueda de prensa de despedida y deseó todo el apoyo y la suerte a Celades. "Cuando he tenido trato personal con él, ha sido muy buena y su calidad profesional es muy buena, le agradezco sus palabras".

Sobre el apoyo público que ha recibido Marcelino por parte de los pesos pesados del vestuario en las redes sociales, comentó que "cuando hay un cese de un entrenador esta reacción de los jugadores es normal con despedidas personales o en redes sociales. Han estado mucho tiempo juntos y es lógico. Ellos saben que son profesionales, que estas cosas pasan en el fútbol, pero esto sigue y van dar lo máximo por su club".

Celades negó que desde la propiedad del club se le haya marcado lo conveniente de alinear a los jóvenes talentos del club, argumento que esgrimió el presidente Anil Murthy veladamente como uno de los argumentos para no seguir contando con Marcelino y fichar al técnico catalán.

"No he recibido de la propiedad tener que poner a los jóvenes valores como prioridad. Los entrenadores sabemos que si no tienes resultados positivos no vas a continuar y lo que queremos son jugadores que ayuden al Valencia a ganar, no voy a mirar si tiene 35 o 17 años", argumentó.