La soberanía de Mestalla pasa examen

El Valencia regresa a Mestalla, estadio y también tribuna soberana de un valencianismo sacudido en el mes de septiembre por la crisis detonada por Peter Lim con su decisión de despedir ante la incredulidad de la plantilla y el entorno a Marcelino García Toral, el técnico que hace 120 días llevaba a los blanquinegros a la conquista de la Copa del Rey. El adiós del técnico asturiano es el símbolo del desmantelamiento integral de todo un proyecto, con la destitución de Pablo Longoria y la próxima salida de un Mateu Alemany que se ha visto desautorizado en sus funciones a pesar de que sus . Una convulsión ante la que Anil Murthy, obligado por los futbolistas, ha aportado como explicación el anuncio de futuras explicaciones. «Este verano pasaron cosas», avanzó el delegado en València de Peter Lim.

El duelo frente a un Leganés que todavía no ha logrado puntuar cohabitará con el libre sentir de la grada ante los cambios traumáticos ejecutados desde Singapur. La victoria frente al Chelsea en Liga de Campeones ha rebajado la tensión que aumentó tras la goleada recibida en Barcelona, aunque no borre el debate. Al menos el caldo de cultivo no parece tan burbujeante y abre otro foco, el de los primeros pasos del proyecto de Albert Celades. Con todo el camino por recorrer y algunos estigmas por olvidar, el triunfo en Londres ofrece una interesante lectura en el planteamiento del técnico catalán. Bajo su aspecto discreto, el mismo que desprendía como futbolista, Celades ha aplicado pragmatismo. Ha conservado el andamiaje defensivo del 4-4-2, la raíz táctica herencia del «Marcelinato», y ha dado pinceladas personales a las acciones de estrategia y a la evolución de la fase ofensiva, el aspecto en el que recibía más críticas el preparador de Careñes. El 4-4-2 que muta en 4-3-3 ha calado bien en un vestuario que ha separado al nuevo entrenador en la movilización rebelde ante Lim y Murthy.

El tono de Celades en sala de prensa volvió a ser ayer comprensivo, con un escenario del que es heredero, pero nunca responsable. «Si la afición protesta son cosas que suceden. Yo que he venido como visitante sé de la importancia de Mestalla y que la afición esté unida con el equipo. Los futbolistas necesitan a la afición y si tenemos la unión con ellos será más sencillo tener un mejor rendimiento», afirmó.

Celades indicó que los jugadores están «bien» tanto física como mentalmente después de la victoria ante el Chelsea. Para el entrenador del Valencia, el hecho de que el Leganés sea el último clasificado no añade más responsabilidad a la hora de ganar, ya que la responsabilidad «siempre es muy alta aquí». «Desde el día que vinimos, sabíamos que veníamos a un gran club. La intención siempre es ganar, con esa idea afrontamos todos los partidos, independientemente de quién sea el rival», indicó.

Según Celades, el Leganés entrenado por Mauricio Pellegrino ha merecido sumar puntos, ya que «hizo méritos para ello en todos los partidos, excepto el contra el Villarreal». El técnico descartó que los pepineros sean un conjunto conservador. «Es un equipo que presiona arriba. Nosotros estamos trabajando para preparar los partidos de la mejor manera posible».

El técnico fue cuestionado por las variantes tácticas, aunque se adivina como seguro el regreso de Gonçalo Guedes al «once», tras sus llamativos cero minutos en Stamford Bridge. «Solo nos centramos en el partido de mañana y buscamos sacar el mayor rendimiento a los jugadores». Tras jugar en Londres ante el Chelsea con Parejo, Kondogbia y Coquelin en el centro del campo, Celades no quiso desvelar intenciones. «El entrenamiento de esta tarde confirmará cosas y decidiremos entre todos. Lo que hicimos el otro día es una variante más que ofrece el equipo, pero aún debemos concretar», concluyó.