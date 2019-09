Alemany busca una salida elegante

Que Mateu Alemany deje de ser director general del Valencia CF ya solo depende de que llegue a un acuerdo con Peter Lim, por lo tanto, se puede afirmar que es pasado en el club de Mestalla. El que ha sido el director general de un proyecto exitoso y que ha cumplido objetivos y ha ganado una Copa del Rey quiere salir a toda costa. Falta saber cómo y cuándo, aunque poco a poco se van despejando estas dudas. Será en las próximas semanas y sobre todo, se intentará que sea de manera elegante.

Hasta ahora el Valencia CF nada decía sobre el futuro de Mateu Alemany, y ahí están las palabras de su presidente Anil Murthy el martes de la semana pasada poco antes del partido del equipo en Stamford Bridge ante el Chelsea de Londres cuando se le preguntó al respecto, «nunca hemos hablado de su salida, Mateu es el Director general del Valencia, todos los días seguimos hablando de cosas del club», pero lo que era un secreto a voces no se puede ocultar más y desde el club ya se dan las coordenadas de cómo será el adiós de Alemany.

Meriton cree que Mateu ha hecho cosas muy buenas como gestor del Valencia CF y que por ello merece tener una buena salida, sin polémicas más allá de la que ya genera de por sí que tenga que salir alguien que ha cumplido sobradamente con su trabajo. Puede parecer una obviedad pero no lo es, porque los que se esconde en esta reflexión es que no se va a obligar a Mateu a cumplir su contrato. Y tiene dos maneras de cumplirlo, seguir hasta que termine en junio del año que viene, o pagar los tres millones que vale romperlo. Conclusión, Mateu saldrá porque llegará a un acuerdo con el Valencia CF. Pero si Meriton cree que Mateu ha hecho un buen trabajo, ¿por qué se va entonces? De entrada hay que decir que cuando Peter Lim decide cesar a Marcelino su intención era que Mateu siga en el club, pero lo cierto es que al mallorquín le sobran los motivos para no hacerlo. Él es el director general y fichó por el Valencia CF con unas atribuciones ejecutivas que ya no tiene como ha quedado claro con el cese de Marcelino y sobre todo, con el fichaje de Albert Celades. Además, el Valencia CF tampoco cuenta con Pablo Longoria, cuya salida fue anunciada de manera oficial la semana pasada. Blanco y en botella. No forma parte de la toma de decisiones importantes y no siguen las personas por las que él apostó –Marcelino y Longoria-, por lo tanto, lo mejor que puede hacer es marcharse. Y eso ha hecho, Mateu Alemany ha pedido salir del Valencia CF de una manera elegante y si no sucede nada extraño, así será. A tal efecto, su intención es viajar a Singapur para hablar directamente con Peter Lim y cerrar definitivamente su salida del Valencia CF.

Mientras, el Valencia CF busca un sustituto que todavía no ha elegido básicamente porque falta por definir el perfil y sobre todo porque hasta que no salga Mateu no se va a fichar a nadie. Peter Lim quiere tomarse cierto tiempo para decidir, y lo cierto es que aunque tener un director deportivo es vital, no es urgente, es decir, el propietario considera que merece la pena esperar unas semanas para poder decidir mejor. Entre ficharlo mañana o ficharlo dentro de tres semanas hay poca diferencia en términos de planificación deportiva. En este sentido, el gran debate interno respecto al perfil a elegir para sustituir a Mateu, es si se busca un director general o se busca un director deportivo. Sea como sea, lo cierto es que la intención es que sea alguien joven. Además, hay otro debate sobre la mesa, y es que Mateu también era el portavoz del club, una labor con la que logró ahorrar más de una polémica y sobre todo, apaciguar el entorno hasta en los momentos más delicados. Por cuestiones idiomáticas, es complicado que el presidente Anil Murthy pueda asumir ese papel.

El propio Anil mantuvo una charla con los capitanes de la plantilla para conocer el estado del equipo, reflexionar sobre el empate contra el Leganés y tranquilizar a la plantilla por el futuro del delegado Paco Camarasa. El presidente confirmó a los jugadores que el exfutbolista, considerado uno más de la «familia», continuará trabajando con normalidad en su cargo. Murthy salió con buenas sensaciones de la reunión con los 'capos' del vestuario porque estos le transmitieron que existe unión en el vestuario y el convencimiento de que el equipo saldrá adelante. Los jugadores también comentaron con el presidente el contratiempo que supuso el calor durante el partido, aunque no lo utilizaron como excusa.