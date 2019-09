"Vitamina K" contra el Getafe

En su apresurada puesta a punto con la competición en marcha, el Valencia de Albert Celades sigue midiendo su potencial ante rivales de variopinto perfil. Se claudicó sin batalla ante el poderoso Barcelona, se conquistó Stamford Bridge contra el rejuvenecido Chelsea y con el pronóstico favorable se atascó frente el ordenado Leganés. Esta noche rinde visita el Getafe, uno de los «supervillanos» favoritos de Mestalla en los últimos tiempos. En la metáfora del cómic, el conjunto azulón vendría a ser para el Valencia algo así como «El Hombre Topo» para «Los 4 fantásticos», un enemigo de aparente escasa fortaleza, pero con un intelecto y un sentido del radar ampliamente desarrollados para contrarrestar su débil visión. Pétreo, duro, veterano y muy bien organizado, el equipo de José Bordalás no pondrá las cosas fáciles. En el recuerdo del valencianismo está la trepidante remontada en cuartos de final de Copa del pasado mes de febrero. Aquella noche, como es norma en las epopeyas, fue un hecho insólito, una excepción en la historia de un duelo que ha tenido en su historia reciente partidos de pocos goles, marcadores apretados, muchos chispazos broncos y polémicas.

No parece el rival más indicado para un Valencia en construcción y con necesidades clasificatorias. Quizá por ello, y con el aviso de un calendario cargado de emociones ininterrumpidas (San Mamés, el Ajax en Champions), Celades abra la puerta de la titularidad a Kang In Lee. El talento surcoreano, de 18 años, ha contado desde el banquillo en todos los partidos del técnico catalán y podría salir de inicio. El equipo evidenció frente al Leganés cierta previsibilidad en ataque y con el futbolista asiático se ganaría en frescura. Además, su calidad ya fue decisiva para abrir la rocosa defensa azulona en el recordado precedente copero. «Está ayudando y es uno más, no nos importa si los jugadores tienen 17 o 37 años», dijo Celades, que también señaló que podría alinearlo en la línea de centrocampistas y no sólo en la de los jugadores más ofensivos. «Nos puede valer también en esa situación. Su perfil es ofensivo pero también lo valoramos de centrocampista. Creo que se desenvuelve mejor por dentro más que por fuera», apuntó.

El nuevo entrenador aseguró que no tiene «ningún ego» porque se hable «del Valencia de Celades, lo que quiero es resolver el trabajo de la mejor manera posible y ya está». En esa línea no dio mayor importancia a la variante táctica que ha utilizado en los últimos encuentros de convertir el 4-4-2 con el que defienden a un 4-3-3 para el ataque y dijo que es un cambio fácil de asumir. «Creo que los jugadores están acostumbrados a diferentes sistemas. Muchos van a selecciones y juegan con sistemas y estilos distintos, creo que no es un cambio grande. No queremos perder las cosas buenas que hace el equipo y queremos intentar hacer algunas que nos pueden ayudar a mejorar», resumió. «El Valencia antes de nuestra llegada hacía muchas cosas muy bien y queremos mantenerlas. Hay muchos aspectos y no solo defensivos, también ofensivos, que queremos no perderlos», añadió.