Maxi Gómez: "Nos vamos con bronca"

El delantero del Valencia, Maxi Gómez, lamentó haber dejado escapar dos puntos en el empate firmado ante el Getafe y lo achacó a la mala segunda parte que protagonizaron. «En el segundo tiempo estuvimos un poco dormidos y ellos fueron mejores», explicó el uruguayo en Movistar LaLiga en una entrevista en la que dijo estar «con bronca porque nos pudimos llevar la victoria». El delantero se mostró satisfecho por haber logrado los dos tantos que voltearon el tempranero gol visitante pero insistió en que «se nos escaparon dos puntos porque ellos jugaban mucho al pelotazo». «Creo que tenemos que seguir en la misma linea, seguir trabajando e ir a por los tres puntos el fin de semana».

Por su parte, Albert Celades explicaba así el encuentro: «La segunda parte se ha descontrolado y nos han hecho unas transiciones que nos han castigado mucho y es algo que debemos mejorar pero como otras facetas. Hemos permitido demasiados contragolpes y ocasiones de gol del rival», explicó el técnico del Valencia.

Sobre la polémica acción de Cucurella, en la que se pidió penalti por manos, el técnico señaló que «la gente en el vestuario está comentando la imagen y te puedes imaginar cómo están. Imagino que la habrán revisado en el VAR y han decidido que no era».

Ante los seis cambios que presentó en su once inicial, la mayoría de ellos en defensa incluido el portero, el entrenador valencianista argumentó que «utilizamos a los jugadores según creemos conveniente, había varios que habían jugado de manera continuada y pensábamos que era beneficioso usar a otros que lo habían hecho menos». Sobre el desarrollo del partido dijo que «nos hemos repuesto de un inicio malo ante un rival muy complicado, sólido y que encaja pocos goles. Nos hemos ido al descanso con una sensación muy buena con el 3-1 y en la segunda parte se ha descontrolado todo un poco».



Bordalás: «Ha sido muy bonito»

«Ha sido un partido muy bonito para el aficionado, ha habido goles, alternancias. Ha sido un bonito partido y más no se puede pedir», subrayó el técnico del Getafe, José Bordalás. «Nosotros entramos muy bien en el partido con una jugada de estrategia nos adelantamos. Teníamos el partido controlado en los primeros veinte minutos y apenas nos han generado. En una acción sin aparente peligro Maxi hizo el empate, y fue todo muy seguido, nos dormimos en un saque de esquina, sacaron el centro se pusieron 2-1 y muy rápido llegó el tercero. Un golpe que no merecíamos», explicó. Sobre la polémica acción por las manos de Cucurella en los instantes finales del choque, en la que ni el árbitro ni el VAR apreciaron penalti, Bordalás aseguró que no pudo ver la jugada, ya que había mucha gente en el área al ser un saque de esquina.