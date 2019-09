Celades debe rearmar su base

Dani Parejo, Francis Coquelin y Kang In Lee, camino del entrenamiento de ayer.

Kondogbia tendrá que volver a parar por lesión. De nuevo un frenazo, de nuevo no enlaza una fase de continuidad en competición, en el día a día. Otro golpe para el jugador y para el equipo. Geoffrey se perderá seguro los partidos ante Athletic y Ajax. No se le espera hasta después del parón de selecciones. Kondogbia jugó minutos con problemas físicos ante el Getafe, hasta que se rompió. El contratiempo obliga a Celades a reformular la base desde la que estaba construyendo el equipo. El entrenador había apostado por Coquelin, Kondogbia y Parejo para dar empaque y presencia, potencia, equilibrio y creación. La fórmula fue fundamental para ganar en Stamford Bridge y después repitió ante el Leganés. Ante el Getafe, lo mismo. El entrenador insistió en la función fundamental de los tres centrocampistas. Ante Athletic y Ajax pierde seguro a su línea de seguridad. El reto es encontrar dar forma inmediata a una solución competitiva.

Celades detectó la necesidad de oxigenar a Wass y Garay. Con Diakhaby, Thierry y Jaume Costa como novedades en defensa, el técnico prefirió mantener a sus tres mediocentros como garantía de continuidad. El esquema cada vez más 4-3-3 y menos 4-4-2, de manera evidente. Coquelin, Parejo y Kondogbia llevaban carga de minutos, pero Celades asumió el riesgo. Ante un adversario duro como el Getafe prefirió lanzar a Kang In como mediapunta desde la banda izquierda.



Una variante entrenada

La lesión de Piccini hipoteca también la posibilidad de contar con Wass como interior derecho (como jugó mucho en el Celta), mientras Thierry completa su proceso de adaptación. Con Kondogbia lesionado, ante el Getafe, el equipo terminó así: Wass, Coquelin, Parejo, con Correia de lateral. Celades espera con los brazos abiertos a Soler por la forma de su sistema y por la personalidad del jugador. El técnico considera que Carlos puede darle un salto de calidad dentro del trivote, en una posición ideal para el valenciano. La posibilidad no existe a corto plazo. Parejo y Coquelin son la única garantía en la sala de máquinas.

Si bien hay una alternativa creativa: Kang In. El surcoreano podría pasar al eje de la medular, trabajar como enlace creativo. No sería una opción improvisada. Celades lo ha hecho trabajar así en los entrenamientos. Wass lateral más un trivote con Coquelin, Parejo y Kang In, un extremo derecho y un banda izquierdo, más un punta. Koba podría promocionar desde el filial, pero para ayudar desde el banquillo. La otra vía pasa por retomar el 4-4-2, aunque la plantilla, hecha por y para Marcelino, tiene condiciones para adaptarse a Celades.