Las peñas emiten un comunicado en contra de la decisión

Sea como sea, todo el valencianismo está indignado, desde los propios futbolistas a la afición. La Agrupación de Peñas emitía un comunicado en el que se podía leer que «queremos trasladar a la RFEF y a la LFP nuestro malestar y desconcierto. No entendemos como una jugada que implica una acción de penalti, es revisada por el VAR tan rápidamente y con tan poco detenimiento. En otras ocasiones se han tardado incluso más de 5 minutos en la revisión de una jugada. No entendemos que pese a ser muy claro, ya que las imágenes así lo indican, el contacto del balón con la mano del defensa dentro del área, cortando la trayectoria a gol, el VAR no indicó nada al colegiado».