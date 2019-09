Celades: "El sistema no es tan importante, no sabemos si variaremos"

El técnico del Valencia CF, Albert Celades, descartó ayer ante los medios que el cambio de sistema haya tenido mucha influencia en los resultados y aseguró que el dibujo «no tiene tanta importancia porque es una manera de colocar a los jugadores».

«No veo tan importante el sistema. Creo que, en función de los jugadores que pongas, tendrás unos resultados u otros» aseguró el entrenador catalán que, sin embargo, no quiso desvelar si el equipo que saldrá hoy en San Mamés continuará formando un 4-3-3 en ataque y un 4-4-2 en defensa o cambiará el dibujo.

En referencia al partido contra el Athletic Club, el entrenador aseguró que el equipo está «totalmente focalizado» en el encuentro y destacó la dificultad de sumar los tres puntos en el estadio bilbaíno. «Sabemos que es un campo muy difícil. No es solo que el Valencia no haya ganado nunca en el nuevo San Mamés, sino que el Athletic lleva muchos partidos sin perder allí», recordó Celades, que espera que puedan repetir el triunfo logrado hace unos días en Stamford Bridge ante el Chelsea, estadio en el que el conjunto ché tampoco había logrado nunca la victoria.

Celades reconoció que el equipo no puede continuar siendo el más goleado de LaLiga (11) y han de mejorar en defensa: «Es una obviedad que el número de goles encajados es mayor al que nos gustaría, pero está condicionado por los cinco que recibimos contra el FC Barcelona».

A raíz de las recientes lesiones de los franceses Geoffrey Kondogbia y Kevin Gameiro, el primero con una sobrecarga en el muslo izquierdo y el segundo con una distensión en el muslo derecho, Celades declaró que «están pendientes de evolución, pero no están descartados para antes del parón de selecciones» y añadió: «todos los equipos tienen lesiones. Lo achaco a tener que jugar tantos partidos tan exigentes y no al cambio de método de trabajo». Sobre la ausencia de Mangala en todas las convocatorias de esta temporada, el míster se limitó a asegurar que no es un tema físico, sino una «decisión técnica».

En cuanto al polémico no penalti de Cucurella, el técnico pidió «pasar página», aunque dijo que espera que el VAR «funcione mejor la próxima vez». Celades finalizó la rueda de prensa (que fue traducida al lenguaje de signos para dar visibilidad al cercano 30 de septiembre, día de las personas sordas) hablando sobre la situación anímica del equipo: «No hay ansiedad en el grupo, lo que hay son ganas de ganar».