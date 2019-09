La Federación denuncia al operador de TV

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) protestó por la emisión, «en contra de las más elementales reglas del código ético deportivo», de las imágenes sobre una hipotética línea de fuera de juego que no se corresponden con las del VAR durante el Athletic-Valencia. El organismo presidido por Luis Rubiales emitió un comunicado para analizar cómo se utilizó el VAR y el VOR tras el único gol del partido, obra de Denis Cheryshev. En el inicio de la jugada existió una posición dudosa de Maxi Gómez, revisada por el sistema de videoarbitraje y que finalmente dio por válido.

«En contra de las más elementales reglas del código ético deportivo y de las normas de competición nacionales e internacionales, el productor del partido ha emitido unas imágenes sobre una hipotética línea de fuera de juego que no se corresponden con las del VAR. Unas imágenes sin ningún tipo de rigor técnico, que ofrecen una visión distorsionada de la jugada. Una maniobra que puede conducir a crear alarma social así como una pérdida de confianza en el actual proveedor del VAR y en la pericia de los árbitros españoles», apunta el texto de la Federación española. Además, añade que «aún en el supuesto «de que el proveedor tecnológico del VAR no hubiese facilitado en tiempo o forma las imágenes, o éstas no hubiesen sido solicitadas por el realizador, es «inapropiado» el comportamiento del productor o realizador televisivo (Mediapro). Asimismo, incide en que, para «más despropósito», se manipulan las imágenes «pudiendo cuestionar públicamente» al árbitro.

La RFEF elevará una denuncia a los órganos judiciales y futbolísticos internacionales para que apliquen «medidas correspondientes». Además, insta a la LNFP para que cesen en este tipo de actividades. Esta fue la respuesta posterior de LaLiga: «Respecto a la polémica por la línea del VAR en el Athletic-Valencia, es importante indicar que la linea oficial del VAR no ha llegado a la Unidad Móvil hasta el minuto 9 de la segunda parte cuando la acción ha sido en el minuto 29 de la primera parte. Al llegar ha sido emitida en televisión».«La RFEF manifiesta que los responsables de la retransmisión del partido han traspasado una línea roja de modo intolerable y deberán responder ante los organismos competentes por su acción ilegal y si fuese el caso, delictiva», dice la Federación.