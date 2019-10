Onana: "No sabemos lo que es el miedo, vamos a tener el balón y a disfrutar"

André Onana (Nkol Ngok, Camerún; 2 de abril de 1996) tratará de evitar la victoria del Valencia, mañana en Mestalla. Ensalza la histórica alegre filosofía de juego del Ajax que asombró en la última Champions.

Partidazo en Mestalla: Valencia-Ajax.

Va a ser un partidazo. Los futbolistas trabajamos con este tipo de partidos en la cabeza, vamos siempre detrás de estos momentos en el fútbol. Estoy muy contento por poder jugar en este nivel. Nos vamos a enfrentar a un gran equipo, el Valencia es un grandísimo club con mucha historia. Esperamos a un Valencia fuerte, pero nosotros también viajamos muy preparados para afrontar encuentros de altura.

¿En el mundo del fútbol se le da al portero la importancia que realmente merece?

No tanta, no tanta... Al final el objetivo final del fútbol es meter goles, no evitarlos. Es una posición clave, la que más ha cambiado en los últimos 20 años. Ahora un portero tiene que hacer muchísimas cosas que los de antes no hacían. Yo estoy feliz de ser portero y agradecido de defender la portería del Ajax.

¿Coincidió con Jasper Cillessen en el Ajax?

Sí, él estaba aquí cuando llegué del Barcelona. Yo estaba detrás de Jasper. Hemos estado juntos en el equipo y me pone contento volver a encontrarnos en un partido de Champions.

¿Qué tipo de persona es?

Nos llevábamos bien. Le hablé bien del Barça y entró con buen pie en el vestuario. En el Ajax teníamos buena relación. Me ilusiona poder jugar contra él, va a ser muy divertido.

¿Cómo llega un chico de Nkol Ngok (Camerún) a la cantera del Barcelona con 13 años?

Yo estaba jugando en Camerún en la Fundación Academia de Samuel Eto'o. Viajamos a Barcelona a jugar algunos torneos y me detectó el Barça. Estuve seis temporadas hasta que me fichó el Ajax con 19 años.

¿Echa de menos España?

A veces sí, pero ya me he adaptado aquí. Barcelona y La Masia puede decirse que es mi segunda casa. He tenido la suerte en la vida de que el fútbol me ha ido bien, a otros no les ha ido igual. Hoy en día me doy cuenta de lo afortunados que somos los chicos cuando estamos formándonos en grandes clubes. Vivíamos en un lujo total, con todo, con confort...

¿Ya seguía la Liga cuando era un niño en Camerún?

Sí. De hecho, Samuel (Eto'o) jugaba en el Barça. Todo el país lo seguía y seguía los partidos del Barcelona. Luego yo tuve la suerte de de aprender fútbol y valores en el club y estoy feliz por ello.

¿Y cómo recuerda al VCF?

Seguía muchísimo a Cañizares. De hecho, me acuerdo que jugué contra el Valencia aún con el equipo de la Fundación Eto'o. Incluso, de un torneo que jugamos en un pueblo de Castelló, cerca de Vila-real... Espérate. Si lo tenía ahora en la cabeza... ¡Segorbe! Eran momentos muy divertidos en los que todos aprendíamos. Respecto al primer equipo del Valencia, era un equipazo.

¿Qué conocéis del Valencia actual? ¿Existe algún miedo?

¿Miedo? Cero miedo porque haciendo lo que hicimos la temporada pasada no tenemos miedo a nadie. Eso no significa que no nos puedan aplastar ahí (en Mestalla) (sonríe). Pero nosotros ya no sabemos lo que es miedo, vamos a jugar nuestro partido. A presionar arriba, a tener posesión y a disfrutar, sobre todo.

¿Hay más presión tras haber sido semifinalistas?

Hemos sacrificado muchas horas para cumplir con objetivos que siempre quisimos vivir. Ahora nos tienen más respeto. Los partidos se hacen más difíciles porque van a muerte a por nosotros, muy intensos.

¿Más complicado todavía sin De Jong o De Ligt?

El Ajax tiene una filosofía. Tiene la capacidad de cambiar cualquier jugador y no se notará. Hemos perdido jugadores importantes como ellos, como Schone también. Pero nosotros tenemos en el club una filosofía, un estilo, que consiste en disfrutar jugando al fútbol, presionar arriba, tener el balón... El club, el equipo, es lo más importante.