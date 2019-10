Celades: "No hemos sido efectivos y ellos sí"

Celades: "No hemos sido efectivos y ellos sí"

El entrenador del Valencia, Albert Celades, apuntó que la clave de la derrota fue la mayor efectividad del conjunto holandés y añadió que es un resultado demasiado adverso. «Es una derrota dura, un resultado abultado, el equipo no ha merecido ese resultado pero es la realidad. Hicimos una primera parte muy buena y nos hemos ido con 0-2, tras tener ocasiones, un penalti y un palo. En cuanto a juego muy bien, pero no hemos tenido efectividad y ellos sí», explicó.

«En la segunda parte hemos empezado bien otra vez, el portero de ellos ha tenido intervenciones de mucho mérito, pero el 0-3 ha sido el golpe definitivo», admitió. Celades aseguró que no cree que el bajón de su equipo se debiera a una cuestión física e incidió en que «la clave ha sido la efectividad del Ajax. Nosotros hemos tenido ocasiones pero no hemos tenido esa efectividad».

«Es un resultado duro, difícil para todos, pero nuestro análisis debe ser más profundo que el resultado. Jugamos ante un equipo muy bueno, con un gran poderío ofensivo, que mantiene casi el mismo bloque, el mismo entrenador y que mantienen automatismos», apuntó.

También se refirió al protestado cambio de Kang In por Maxi Gómez y comentó que «pensábamos que poner a Rodrigo y Guedes en punta, que son dos jugadores más móviles y con Kang In buscando el pase entre líneas nos diera algo distinto, pero lo cierto es que no ha salido».



Coquelin: «Es injusto»

El mediocentro del Valencia, Francis Coquelin, aseguró que aunque no hicieron un buen encuentro tuvieron opciones de marcar y de haber cambiado el guión del choque.

«Estoy decepcionado, no podemos decir que hicimos un buen partido, pero hicimos bastantes ocasiones para marcar», señaló a Movistar Liga de Campeones.

«Hemos luchado, el 0-3 es injusto tuvimos muchas ocasiones pero la pelota no ha entrado», añadió el francés que dijo que la primera parte fue «bastante buena» y lamentó el penalti errado por Dani Parejo.

Tras haber recibido seis goles en los últimos dos choques en casa, Coquelin dijo que «tenemos que cambiar eso, en casa intentamos jugar un poco mas y dejamos un poco mas de espacio pero vamos a trabajarlo».