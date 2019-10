Mateu: "Tengo una cita pendiente con Peter Lim"

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany, que ha vuelto a sus funciones esta semana, rompió ayer su silencio. «Más que no me quiere recibir (Peter Lim), es que yo lo solicité porque la situación es complicada. Pedí hablar de todo lo sucedido en una cita pendiente. Desde ahí se tomará la mejor solución. Eso no ha sido posible, dejé un tiempo, pasado ese tiempo el club desea que yo cumpla el contrato», dijo. «El verano fue difícil para todos porque se tomaron decisiones diferentes en cuanto a los procesos seguidos en los dos años pasados», añadió.