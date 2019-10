Parejo cae de la lista de Moreno en la selección

Dani Parejo no está en la lista de la selección española para el doble compromiso internacional contra Noruega y Suecia correspondiente a la fase de clasificación de la Eurocopa 2020. El seleccionador Robert Moreno se ha olvidado del capitán del Valencia a las primeras de cambio después de ser un fijo de la Roja durante el último medio año. La ausencia de Dani llama poderosamente la atención porque había entrado en las tres últimas convocatorias y, no solo eso, se había convertido en un futbolista importante en los planes de Luis Enrique primero y el propio Robert Moreno después. De hecho, fue titular en la victoria contra Noruega (3-1) del 23 de marzo en Mestalla y en la goleada (3-0) a Suecia el 10 de junio. Además, arrancó la actual temporada participando de inicio en la victoria (4-0) sobre Islas Feroe de septiembre. Parecía ser uno de los cimientos sobre los cuales España iba a construir un bloque de cara a la Eurocopa. Sin embargo, el seleccionador se ha excusado en la inestabilidad del proyecto del Valencia y no ha mantenido la confianza en Parejo como sí ha hecho con otros futbolistas que tampoco están en su mejor momento.

Albert Celades entiende que, pese a haberse quedado fuera de la lista, Parejo sigue dentro del bloque de seleccionables. "Independiente de que se haya quedado fuera, entendemos que está en ese bloque de seleccionables. Para nosotros es importantísimo, un lujo y estamos encantados de tenerle tanto por su calidad y como por su manera de ser y como uno de nuestros capitanes. La tarea del seleccionador no es fácil, hay muchos jugadores y muy buenos, especialmente puede que en esa posición y seguro que está en la mente del seleccionador. Sergio Busquets del Barcelona, Rodri Hernández del Manchester City, Dani Ceballos del Arsenal, Thiago Alcántara del Bayern Múnich, Saúl Ñíguez del Atlético y Fabián Ruiz del Nápoles han sido los elegidos. Parejo entrenará las dos próximas semanas en Paterna en una ausencia con la Selección con lectura positiva en clave Valencia: no se cargará de minutos y podrá trabajar tácticamente con Celades durante el parón. Rodrigo Moreno, por su parte, es el único jugador del Valencia en la lista. José Luis Gayà, como estaba previsto, se ha caído por la lesión en los isquiotibiales del muslo derecho que le han privado de disputar los últimos cuatro partidos. Con Jordi Alba también lesionado, Robert Moreno ha citado al lateral izquierdo valenciano del PSG Juan Bernat y a Sergio Reguilón del Sevilla.



Ferran, pilar en la Sub-21

Ferran Torres ha dado un paso al frente en el Valencia y se ha consolidado al mismo tiempo como uno de los futbolistas fijos para la Sub-21 española. El seleccionador lo ha incluido en la lista de 23 convocados para el partido amistoso contra Alemania y el oficial ante Montenegro correspondiente a la fase de clasificación para el Europeo de 2021. El de Foios se lució en su debut con la Rojita en el mes de septiembre.