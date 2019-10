¿Y el proyecto para cuándo?

Faltan unos días para que se cumpla el cese de Marcelino y el futuro a medio y largo plazo del Valencia CF sigue siendo incierto. El club de Mestalla anunció el pasado once de septiembre que cambiaba a Marcelino por Albert Celades y desde entonces nada ha dicho más allá de un comunicado oficial que informaba de ambas cuestiones.

Poco después, concretamente el viernes veinte de septiembre, anunciaba el despido de Pablo Longoria, Jefe del Área Técnica, y aunque la posibilidad de que Mateu Alemany fuese cesado estaba sobre la mesa, el actual director general sigue trabajando en el club de Mestalla pero su rol está por definir. Se sabe, si acaso, que como mucho estará hasta el final de temporada y por lo tanto lo que pueda aportar ahora es trabajo del día a día, no de planificación del futuro a medio o largo plazo.

La conclusión a todo esto es que el Valencia CF ahora no tiene un plan y lo que es peor, no tiene un proyecto. Sin Marcelino y sin Longoria, con Mateu Alemany en una especie de limbo a la espera de saber qué papel tiene exactamente, el club no tiene un proyecto deportivo y todo se fía a que el equipo que entrena Celades gane partidos y escampe la tormenta.

Desde el cese de Marcelino y la pérdida de poder de Mateu Alemany mucho se ha dicho sobre los posibles sustitutos del director general en el club, pero la realidad es que desde el primer momento la premisa fue que las decisiones se tomarían con calma. Pero el contexto era otro. Ahora, el valencianismo ha tomado la palabra y más allá de los errores de Anil Murthy en el palco, que no son justificables bajo ningún concepto, necesita ver realidades. La teoría de dejar pasar el tiempo hasta que escampe no sirve. El valencianismo espera decisiones y a poder ser, que Meriton vuelva a confiar en profesionales, más allá de la parcela representativa que pueda tener Anil Murthy que, evidentemente, en estos días está muy tocada por sus gestos en el palco hacia los aficionados del pasado sábado durante el partido ante el Alavés.

Ahora el club tiene dos semanas para trabajar y lo conveniente sería que cuanto antes se ponga a diseñar la estructura y los nombres del nuevo proyecto. De momento, no se tiene claro si se busca un director deportivo de perfil alto o un ejecutivo que se limite a organizar la secretaría técnica. Eso sí, parece evidente que además de alguien que dirija la parcela deportiva, es necesario un portavoz.

De momento no están previstos cambios significativos en el organigrama interno del club y a tal efecto para este martes el presidente del Valencia CF, ha convocado a todos los empleados a una reunión informativa para decirles precisamente esto, y tratar de darles tranquilidad sobre el futuro en medio de los días de tensión que vive el entorno.