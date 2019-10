El entrenador y los capitanes echan atrás un despido

EEl vestuario del Valencia CF se llevó un nuevo revés con la noticia del despido de una de sus personas de confianza, el recuperador del primer equipo Alberto Torres. Se trata de un profesional que llegó al club de la mano de Marcelino García Toral, y que se había ganado la confianza de los jugadores. El club comunicó el despido a Alberto a última hora de la mañana, cuando los futbolistas ya no estaban en las instalaciones de la ciudad deportiva de Paterna. Sin embargo, la noticia no tardó en llegar a la plantilla a lo largo de la tarde, no gustó nada y fueron los capitanes junto con el entrenador, Albert Celades, los que mediaron para que se quede.

El readaptador, que se ha encargado de dirigir la última fase de recuperación de los jugadores lesionados durante los últimos años y tiene un vínculo personal fuerte con muchos de ellos, seguirá por tanto a partir de este miércoles trabajando con el primer equipo.

Alberto estuvo trabajando este mismo martes con Carlos Soler preparando la puesta a punto del jugador. Anil Murthy prometió a los jugadores que ya no habría más cambios, pero la realidad es que había vuelto a caer una persona de la confianza de la plantilla. El vestuario, que ya frenó hace semanas la destitución del delegado Paco Camarasa, ha vuelto a imponer su criterio al club, en este caso además con el apoyo del entrenador.