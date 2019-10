Alemany sigue en el limbo

Se cumplen diez días desde que Peter Lim le dijera a Mateu Alemany que no acepta su salida pactada del Valencia CF y que se incorporaba al trabajo como director general pero nada ha cambiado. Es más, se cumplen también diez días desde que se reuniera con el presidente Anil Murthy para que Alemany recuperara sus atribuciones ejecutivas y el club trabajara con normalidad en el día a día, y lo único que se puede decir en estos momentos es que Mateu está en el limbo, es decir, no está ni en el cielo ni en el infierno. Que es lo mismo que decir que ahora mismo no pinta nada en el club porque no ha recuperado sus capacidades ejecutivas.

De hecho, Alemany está estos días en su Palma de Mallorca natal atendiendo unos asuntos personales a pesar de que en teoría tenía trabajo que hacer en València. Y no un trabajo cualquiera ya que esta semana en que no hay partidos estaba previsto que él y Albert Celades comenzasen a hablar para que el director general se convirtiera en su interlocutor deportivo dentro del club, figura que en estos momentos no existe y deja al entrenador peligrosamente solo cuando los resultados son lo único que puede lograr que la tensión que vive el entorno del club y que se vive en Mestalla los días de partido disminuya.



Diez días desde la reunión

El pasado día uno de octubre hubo una reunión en la Ciudad Deportiva de Paterna entre Mateu Alemany y Anil Murthy en la que se debía definir el nuevo rol del director genera en el día a día. Ambos se reunieron después de que Mateu hablara con Peter Lim por teléfono y este le dijera que no quería que abandonara el club de Mestalla. En esa conversación básicamente Alemany apremió al propietario a llegar a un acuerdo para que él pudiera salir del Valencia CF dado que no se estaba contando con él en las decisiones importantes como el cese de Marcelino y el fichaje de Celades, que son cuestiones que afectan a su cargo como director general. Alemany propuso una salida pactada para que el club comenzara un proyecto nuevo pero Lim rechazó. Tras ello él y Murthy acordaron que se incorporaba a su cargo con todas las atribuciones, es decir, siendo el director general y máximo responsable deportivo, pero la realidad es que eso no ha sucedido y el día a día del club lo pone de manifiesto.

Como ejemplo valga que al día siguiente de la reunión con el presidente Alemany ejerció de portavoz y habló minutos antes del partido de Champions ante el Ajax y anunció que hablaría en rueda de prensa esta semana y nada se sabe al respecto. Tampoco ha estado en los entrenamientos con el equipo para hablar con el entrenador Albert Celades, y quien acude a diario, como ha hecho siempre por otra parte, es el presidente Anil Murthy. Teniendo en cuenta todo esto, diferentes fuentes del club aseguran que el futuro de Mateu Alemany está de nuevo en el aire y que su salida podría cristalizarse en las próximas semanas. En este sentido, no deja de ser llamativo que el 'teórico' director general del Valencia CF no aproveche estos días para trabajar codo con codo con el entrenador, ahora que el calendario le ha dado un respiro al equipo.