Murthy entona el "mea culpa"

Anil Murthy, presidente del Valencia CF, sabe que el pasado sábado se equivocó gravemente y que sus gestos hacia la afición han dañado seriamente su imagen como máximo mandatario del club valencianista, y la del propio club. Murthy ha asumido que cuando mandó callar al estadio de Mestalla durante el partido ante el Alavés porque la grada cantaba contra él y contra Lim cometió un tremendo error, y así se lo ha comunicado a los directivos de la Agrupación de Peñas del Valencia con los que estuvo reunido este jueves en las oficinas del club blanquinegro. Según ha podido saber este periódico, Murthy pidió perdón y se comprometió a que no volverá a suceder.

Después de los hechos ocurridos en el Valencia CF desde el pasado verano y con el colofón de la polémica con el ex portero Santiago Cañizares y la negativa del club a abanderar junto a la fundación El sueño de Vicky un proyecto para luchar en favor de la investigación del cáncer infantil, la Agrupación de Peñas pidió una reunión con el club. Había fecha marcada entre las partes para el encuentro pero todo se aceleró después de los hechos protagonizados por el presidente Anil Murthy en el palco de Mestalla el pasado sábado. Tras ver la actitud de Murthy en el palco la Agrupación apremió al Valencia CF para tener ese encuentro en el que pedir explicaciones por la falta de respeto cometida con los aficionados, conocer la versión del club en el caso Cañizares, y además, que se les dieran los motivos del cese Marcelino y el cambio radical de proyecto con el cese de Pablo Longoria y el arrinconamiento de Mateu Alemany, que en estos momentos no ejerce de director general. Pues bien, la reunión tuvo lugar este jueves por la mañana y según ha podido saber SUPER, el presidente del club de Mestalla entonó el mea culpa por los gestos que dirigió a la afición en el partido ante el Alavés, cuando mandó callar a los aficionados que protestaban. Murthy contó a los cuatro miembros de la directiva de la Agrupación de Peñas que le pudieron los nervios del momento y que ha comprendido que no debe volver a suceder.

La Agrupación de Peñas tiene previsto pronunciarse en breve a través de un comunicado oficial sobre las explicaciones que le ha dado el Valencia CF sobre tres puntos, los gestos en el estadio de Mestalla, la polémica con Cañizares y la cancelación del proyecto de Marcelino, Mateu Alemany y Pablo Longoria.

Pero además de dar estas explicaciones a la Agrupación de Peñas, que las había pedido por carta, el club tiene previsto ofrecer su versión a los aficionados, si bien no será a través de una rueda de prensa de Mateu Alemany como el propio director general anunció minutos antes del partido ante el Ajax. Como publicó este diario ayer, Alemany no ha recuperado sus funciones en el club y en estos momentos no se descarta que en los próximos días o semanas, termine desvinculándose definitivamente del conjunto de Mestalla.



Respuesta a las cuatro peñas

Además, en torno a la Agrupación ha surgido una polémica porque cuatro peñas valencianistas se han desmarcado de la línea editorial de la Agrupación respecto a Peter Lim y Anil Murthy. Se trata de las peñas Club 1919, La Peña Valencianista de Puçol, Torino Sud y VCF-SUD. Levante-EMV se puso en contacto con Fede Sagreras, presidente de la Agrupación de Peñas del Valencia CF para conocer su versión al respecto y lo primero que hizo fue matizar que de las cuatro peñas que firman el manifiesto, Torino Sud, no está inscrita en la Agrupación de Peñas. «Cada uno es libre de expresar lo que consideren, siempre que sea una opinión de la peña aceptado por todos los peñistas y no sean cosas particulares. No tengo nada contra ese comunicado, me hubiera gustado que antes de juzgar o hablar sobre la Agrupación me hubieran llamado y les hubiéramos dicho los pasos que estamos siguiendo, pero cada uno es libre de tomar las decisiones que considere. Ha habido peñas que sí nos han llamado y están a la espera de nuestra comunicación». En este sentido, la junta directiva de la Agrupación de Peñas del Valencia CF estuvo reunida ayer jueves por la tarde de manera extraordinaria para analizar la respuesta del club tras pedirles explicaciones «porque las cosas no se hacen así», según asegura el propio Sagreras, y a lo largo de este viernes se pronunciará de manera oficial, «pero siempre desde el respeto».