Rodrigo: "No fichar por el Atlético de Madrid no fue una desilusión"

El delantero del Valencia CF Rodrigo Moreno está concentrado con la selección española en Las Rozas y allí ha concedido una entrevista al diario ABC, en la que repasa el complicado verano que vivió con el traspaso al Atlético de Madrid que finalmente no se produjo. Rodrigo admite que estuvo muy cerca de salir del Valencia CF al conjunto colchonero y que era una opción que veía bien. Eso sí, añade que él no forzó para marcharse del club de Mestalla que nunca se vio como futbolista colchonero. Sobre el cese de Marcelino dice que no entiende que los futbolistas se enteraran por la prensa pero matiza que es totalmente falso que los futbolistas estuvieran contra el nuevo entrenador valencianista, Albert Celades.

¿Este verano se llegó a ver fuera del Valencia CF? Y Rodrigo no elude la respuesta: «Bastante, sí. En el fútbol las cosas solo son de verdad cuando hay una firma y está todo arreglado. Pero sí, estuve muy cerca de irme. De alguna manera, intenté mantenerme al margen de esa situación, no me ayudaba». ¿Y le gustaba la posibilidad de marcharse al Atlético? Tampoco elude la respuesta: «Era una situación que la veía bien. El club también lo consideraba y así me lo había transmitido. Tampoco le doy más importancia, aunque ese fue un momento complicado. Sobre todo por la incertidumbre: tengo mujer, una hija... La vida no solo cambia para mí, cambia para todo mi entorno».

El delantero del Valencia CF reconoce en la entrevista que el cierre de mercado fue una liberación para él «para poder centrarme en mi trabajo, que es lo que me gusta. Para trabajar con mis compañeros. Siempre he valorado el respeto al grupo, y ellos tampoco sabían qué iba a pasar si me iba. Se generan una serie de situaciones complicadas, pero agradezco que todo haya vuelto la normalidad». «Cuando hay dudas, pierdes el foco y no estás a lo que tienes que estar. A partir del cierre de mercado, mi rendimiento creció de manera evidente respecto a las tres primeras jornadas de Liga. Pero no fue una desilusión quedarme en el Valencia o no fichar por el Atlético, no me he muerto ni nada parecido. Estoy muy bien donde estoy y vamos a seguir peleando por los objetivos. Además, tengo el reto de seguir viniendo a la selección y de estar en la Eurocopa».

¿Se llegó a sentir exjugador del Valencia CF? la respuesta: «no, en ningún momento. En el fútbol, como digo, no hay nada seguro hasta que no se firma un papel. Nunca me sentí ex del Valencia o jugador del Atlético». Y poco después estalló todo el tema del despido de Marcelino. «La salida de Marcelino y todo lo que está pasando ahí no es fácil. Pero el grupo está muy unido, lleva dos años trabajando junto, tenemos una comunión muy grande, sabemos a lo que jugamos, qué somos y qué representamos. Las cosas están volviendo a la normalidad». «Era un entrenador muy querido. Llegó cuando estábamos mal. Con él, crecemos a nivel colectivo e individual. En mi caso, no hace falta que lo diga. El día anterior a su despido trabajamos con normalidad y en el que se confirmó su adiós entrenábamos por la tarde. Ya por la mañana se empezó a decir que lo iban a echar y pensábamos que era mentira. Los primeros días no fueron nada fáciles, y no porque estuviéramos en contra de Albert Celades, algo que se dijo y que es totalmente falso».