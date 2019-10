Una de las condiciones que impuso Alemany para fichar por el Valencia CF fue precisamente esa, que tenía libertad para decidir en la parcela deportiva. Alemany quedó a un lado y hasta no acudió al partido de Liga en San Mamés con la expedición oficial del ValenciaCF, dos días después, lunes 30 de septiembre, habló con Murthy y le dijo que quería pactar una salida amistosa pero al no encontrar respuesta por parte del propietario, ambos, presidente y director general, acordaron que hablara con él por teléfono. Lim se volvió a negar y no hubo más remedio que intentar reconducir la situación. Mateu y Murthy se reunieron el pasado 1 de octubre y al día siguiente, antes del partido ante el Ajax de Amsterdam en Mestalla, Alemany volvió a ejercer de portavoz. Pero hasta aquí. No recuperó competencias. Días después, concretamenbte el jueves 10 de octubre, se marchó a su Palma de Mallorca natal para no volver. Ahora, solo es cuestión de que las partes lleguen a un acuerdo para que el club de carpetazo definitivo a un proyecto que hizo campeón al Valencia CF y sobre todo, logró que los aficionados se identificaran de nuevo con el club.

Ahora, el presente y el futuro están por escribirse y Peter Lim tiene la palabra.