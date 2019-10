Paulista se abre las puertas a la selección española

A Gabriel Paulista, central brasileño del Valencia CF de 28 años, le habría gustado vestir la camiseta de la selección absoluta de Brasil, pero al mismo tiempo asegura en una entrevista publicada por Esporte Interativo que abriría las puertas al combinado nacional español si no le dan la oportunidad en su país de origen. Actualmente, Paulista es uno de los tres jugadores que ocupan plaza de extracomunitario en el Valencia CF (junto a Maxi Gómez y Kang In Lee), pero quizá por poco tiempo porque el central asegura que está en plena tramitación de su nacionalidad española, que la podría adquirir en cuestión de unos meses.

El valencianista fue cuestionado sobre su futuro al respecto y estas fueron sus palabras: «Abriría las puertas para la selección española. Si la selección brasileña no me da la oportunidad y la española me la da, lo voy a respetar mucho. Yo he nacido brasileño y también al pueblo brasileño, a mi familia, y los amigos tendría que darles una explicación si eso acontece. Si tomo esa decisión y voy con la selección española, todos saben que es porque tú haces un gran trabajo y no tienes la oportunidad con la selección brasileña. Si la española me convoca, ¿por qué no voy a ir con ella? Obviamente lo voy a aceptar. Estoy tramitando el pasaporte y si me lo dan, el año que viene hay Eurocopa y si me llaman lo voy a aceptar».

En el momento en que obtenga la nacionalidad española, Gabriel Paulista será un jugador seleccionable por Albert Moreno a todos los efectos. Aunque estuvo en algunas convocatorias, no ha llegado a vestir nunca la camiseta de la selección absoluta de Brasil ni tampoco participó con la Sub-20, como en principio y por error había confirmado la RFEF.