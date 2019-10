Rodrigo cae de la lista tras haber jugado con molestias con la Roja

Rodrigo Moreno no estará en el Wanda Metropolitano. El delantero del Valencia sufre una lesión en el aductor que le impedirá enfrentarse al Atlético. El hispano-brasileño no ha entrenado a las órdenes de Albert Celades ninguno de los tres días desde que volvió de la selección, las pruebas médicas a las que se sometió a su llegada confirmaron una lesión muscular y, por tanto, no entró en la lista de convocados. El club no ha querido asumir ningún riesgo consciente de la exigencia del calendario en Liga y del decisivo doble enfrentamiento contra el Lille francés en Champions que espera de aquí al próximo parón de noviembre.

Hasta ahí todo normal. Rodrigo no puede jugar en el Wanda porque está lesionado y porque existe un riesgo importante de lesión si fuerza su musculatura. El problema viene de lejos. El delantero viajó a la concentración de la selección española con molestias en ese mismo aductor como consecuencia de haber sido titular en los siete partidos de Celades. El técnico ya tuvo que prescindir de Rodrigo en el minuto 59 del último partido previo al parón contra el Alavés. Estaba al límite. Rodrigo fue tratado por los fisios a su llegada a la Roja, trabajó de forma parcial los primeros días y jugó con dolor, como él mismo reconoció, los exigentes noventa minutos contra Noruega. El esfuerzo le pasó factura y el jugador se retiró del entrenamiento previo al partido contra Suecia. Estaba lesionado. Rodrigo fue explorado en el vestuario y los médicos de la RFEF le diagnosticaron una sobrecarga muscular en el aductor que le impedía estar en el once titular, pero no lo descartaba para los últimos minutos. En función del transcurso del partido se tomaría una decisión. La derrota (1-0) de España en tierras suecas a falta de media hora y la necesidad de marcar un gol para conseguir el billete a la Eurocopa 2020 provocó el cambio 'in extremis'. El seleccionador Robert Moreno, consciente en todo momento de las molestias del jugador, dio entrada a Rodrigo en el campo con el visto bueno del valencianista. España salió ganando con el gol del empate en tiempo de prolongación, pero el Valencia salió perdiendo. «Estaba tocado, pero sabía que podía aguantar los últimos minutos», decía el propio Rodrigo. El jugador regresó a Paterna con malas sensaciones físicas y las pruebas confirmaron la lesión muscular.



Celades no entra en polémica

El Valencia ha decidido no correr el riesgo que sí corrió la selección haciendo jugar al jugador tocado. La pregunta es, ¿Rodrigo estaría en el Wanda si no lo hubieran forzado en Suecia? Albert Celades no ha querido entrar en la polémica. «Lo que sabemos es que ha estado bien cuidado, bien tratado y estas cosas suceden», señalaba. También son baja Gonçalo Guedes por un traumatismo indirecto en el retropie derecho producto de una acción en el entrenamiento del pasado miércoles y José Luis Gayà. El lateral zurdo es baja por precaución por el calendario que espera y la fiabilidad que ha demostrado Jaume Costa.