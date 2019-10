Coquelin se apunta y Rodrigo lo intenta

Nadie en el vestuario del Valencia se atrevió a descartar a Francis Coquelin para Lille desde el mismo momento que los médicos comprobaron el domingo que no existía rotura. Todo lo contrario. Sus compañeros estaban convencidos de que el francés iba a poner todo de su parte para llegar a tiempo a la tercera jornada de la Champions League (mañana, Lille, 21 horas) La sobrecarga muscular que le obligó a perderse los últimos minutos contra el Atlético de Madrid no ha sido impedimento. Parecía imposible que el mediocentro estuviera a disposición de Albert Celades para viajar a Francia. Sobre todo después de verlo saltar al césped del Wanda Metropolitano con un aparatoso vendaje en el muslo derecho y síntomas de extremo dolor. Sin embargo, el francés lo ha conseguido. Si no hay ningún contratiempo en forma de recaída, Coquelin estará hoy en la lista de convocados. Un ejemplo más de que está hecho de otra pasta.

Mientras, si alguien puso en duda el compromiso de Rodrigo Moreno con el Valencia estaba muy equivocado. El delantero acudió ayer por la tarde a la ciudad deportiva de Paterna para ponerse a contrarreloj en manos del readaptador, ganar tiempo al tiempo e intentar hasta el último segundo estar a disposición de Celades para mañana. El hispano-brasileño lo tiene muy difícil, pero no imposible. Hay un mínimo porcentaje de esperanzas y el jugador quiere apurarlo al máximo. Rodrigo es consciente de que no va a llegar a Francia al cien por cien físicamente, pero su intención es probar esta mañana con el grupo y tomar una decisión en consenso con el cuerpo técnico y médico. Rodrigo no se ejercitó con sus compañeros por segundo día consecutivo después de la visita al Wanda Metropolitano. Ni lo hizo el domingo ni el lunes. El delantero trabajó por la mañana en el gimnasio y solo saltó al césped durante diez minutos para correr en solitario con el readaptador Alberto Torres y bajo la atenta mirada de los médicos y del propio Albert Celades. El técnico está muy pendiente de la evolución del delantero, al que considera una pieza fundamental en su estructura de juego. Rodrigo ha incrementado las cargas de trabajo durante las últimas horas, pero necesita al menos entrenar un día para estar a disposición del entrenador. Hoy es el día. Lo que está claro por encima de todo es que en ningún caso se pondrá en riesgo el físico del jugador como quedó demostrado la semana pasada con la participación del futbolista contra Suecia.

Rodrigo lo tiene difícil y el Gonçalo Guedes todavías más. El portugués está descartado para viajar a Francia. El internacional luso continúa al margen por culpa del traumatismo indirecto que sufrió en el retropie derecho en el entrenamiento del pasado miércoles y se perderá su segundo partido consecutivo por lesión. Celades lleva dos días preparando el partido de Francia sin ninguno de los dos y, como en el Wanda, tendrá que buscar alternativas en ataque. Al menos para el once titular porque Rodrigo no está preparado para jugar de inicio.

Quién si estará es Coquelin, quien también está loco por jugar. Le animan sus ganas de ayudar al equipo en uno de los objetivos grabados a fuego en el vestuario a principio de temporada: superar la fase de grupos y clasificarse para los octavos de final. También juega a su favor un componente emocional. El futbolista siente que a sus 28 años atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva.