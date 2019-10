Celades: "El Chelsea lo tuvo muy difícil para ganar aquí"

No se fía ni piensa en el partido de vuelta ni siquiera mira de reojo el partido de Amsterdam entre Ajax y Chelsea, cuyo resultado ya conocerán sus futbolistas cuando salgan a jugar este noche frente al Lille. Para Celades nada importa más allá de la victoria frente al Lille, un equipo del que dice tener «una opinión magnífica, es un gran equipo al que seguramente tendremos muchas dificultades para ganar. Tienen cero puntos, pero se han enfrentado a dos equipos muy poderosos como el Ajax y el Chelsea. El Chelsea tuvo muchas dificultades para ganar aquí y entendemos que el partido es muy difícil. ¿El equipo más débil? Cuando acabe el grupo veremos, ahora es demasiado pronto».

El técnico insistía en que «nos vamos a enfentar un equipo muy bueno, con individualidades de muy buen nivel, el año pasado hizo una temporada fantátisca y no es fácil sacar un punto contra los dos equipos que ha jugado. No nos interesa el doble enfrentamiento, interesa este partido y ya pensaremos en el otro». Respecto a lo ocurrido hace justo un año ante el Young Boys, donde el Valencia cedió un empate que después le dejaría fuera de la pelea por estar en octavos de final, sí está convencido de que «esas experiencias que han vivido los jugadores nos tiene que servir para afrontarlo de la mejor manera». Y, ¿Cómo influirá el resultado del Johan Cruyff Arena? «No lo sé, tenemos que estar centrados en nuesto partido, tener información, a veces puede ser bueno o puede ser una distracción, hay que olvidarse de eso, centrarnos en lo que podemos controlar y ya está».

Pocas pistas por lo que respecta al once titular y la propuesta que presentará ante el conjunto francés. Aclaró que Coquelin, una de las dudas, se ha resuelto y está para ser titular, poco más. «Está ofreciendo un gran rendimiento, estamos muy contentos con todo lo que nos ofrece, su calidad, al servicio del equipo, su polivalencia, su energía, lo que supone para sus compañeros... Solo podemos tener palabras buenas para él». ¿Repetirá la propuesta de inicio ante el Atlético, volverá al 4-4-2, saldrá Carlos Soler de titular? «Respeto todas las opiniones, creo que hemos jugado muy buenos momentos con los dos sistemas, no creo que sea tan importante, lo importante son los jugadores, no pierdo mucho tiempo es ello. Carlos puede jugar en cualquier sistema y posición, es un jugador de mucho nivel y su vuelta es una muy buena noticia para nosotros. Ha estado mucho tiempo de baja, el el otro día jugó un rato y para nosotros tenerlo es una buena noticia».



Rodrigo, imposible

El míster catalán también explicaba en su comparecencia que este martes Rodrigo Moreno completó «una parte de su proceso de reincorporación al grupo, pero no tenía ninguna posibilidad de jugar un partido de competición». El delantero, lesionado tras forzar con la Roja, se quedaba en València para continuar su puesta a punto de cara al próximo compromiso ante Osasuna, lo mismo que Guedes.