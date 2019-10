Rodrigo tiene una cita en El Sadar

No va más. Si todo va sobre lo previsto, Rodrigo Moreno regresará al equipo este domingo en El Sadar ante Osasuna. El futbolista ha evolucionado bien de su lesión muscular y estará disponible para el técnico Albert Celades, que no quiso forzarlo para el encuentro de Liga de Campeones del pasado miércoles ante el Lille.

El delantero se ejercitó ayer con el grupo y la previsión es que este viernes también lo haga. Es más, lonormal es que esté en la convocatoria del sábado salvo que no experimente una recaída. De hecho, en la sesión de trabajo de ayer jueves por la tarde, golpeó el balón con total normalidad y no se resintió de sus problemas de adductor -músculo de la cara interna del muslo-. Rodrigo es uno de los futbolistas más importantes del equipo y es plenamente consciente de que la situación es complicada. El mal partido y el mal resultado del Valencia CF ante el Lille dejan al equipo en entredicho a pesar de la excelente imagen mostrada en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid y ante Osasuna no cabe otra cosa que lograr los tres puntos. El propio presidente del club de Mestalla, Anil Murthy, habló tras empate en Lille y de Rodrigo dijo «probablemente esté bien ante Osasuna. Es un jugador importante, pero tenemos una plantilla con muchos jugadores y todos valen su sitio en el equipo».

Pero no solo de ayudar al equipo vive Rodrigo, además, el jugador tiene ganas de despejar todas las dudas que se han generado en torno a él con esta lesión. La ecuación es fácil, jugó dos partidos tocado con la selección española, y lleva dos partidos sin jugar con el Valencia CF, por lo que en el entorno han surgido comentarios sobre si ha hecho todo lo posible para jugar con el club que le paga. Comentarios que han espoleado al futbolista y que, sin ir más lejos, le llevaron a trabajar en doble sesión para intentar recuperarse a tiempo y jugar el partido de Champions del pasado miércoles. En ese sentido, fue el propio club de Mestalla quien tomó la decisión de frenarlo para no correr riesgo alguno. Celades y el cuerpo médico optaron por no forzar a Rodrigo para que su recuperación sea total y vuelva al equipo en el plenas condiciones.

El Valencia CF sí miró por la salud de su futbolista, algo que no hizo la Federación Española y concretamente su seleccionador Robert Moreno que, alienó al jugador ante Noruega y Suecia a pesar de que era plenamente consciente de que estaba tocado. De hecho, ante Suecia, encuentro en el que España se jugaba sellar el pase matemático a la Eurocopa de 2020, Rodrigo no fue titular porque se retiró del entrenamiento previo lesionado.

Pero lo adverso del resultado –España perdía 1-0- y ante la crisis que se cernía porque la selección española estaba dejando muchas dudas en su juego, Robert Moreno forzó a Rodrigo y lo puso en los minutos finales. De hecho, suyo fue el gol del empate a uno que dio la clasificación matemática a España.