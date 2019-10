Rodrigo y Paulista llegan; Guedes, no

Como en la tarde del jueves, las únicas ausencias en el entrenamiento ayer en la Ciudad Deportiva fueron Cristiano Piccini y Gonçalo Guedes. Rodrigo Moreno volvió a trabajar como uno más y su regreso en El Sadar tras dos partidos ausente por lesión toma forma. Además, la otra noticia positiva fue la de ver en el grupo como uno más al central Gabriel Paulista. El central brasileño fue el mejor jugador del equipo en el partido de Champions en Lille, donde durante los últimos minutos debió jugar con un vendaje compresivo en el muslo a causa de unas molestias musculares.

El jueves se ejercitó con los titulares en una sesión de recuperación y ayer lo hizo sobre el campo con absoluta normalidad, por lo que Albert Celades podrá contar con él para la convocatoria del partido de mañnaa (El Sadar, 21:00) frente a Osasuna. Del mismo modo que con Rodrigo Moreno, que encadena ya tres entrenamientos con el grupo. No lo hará Guedes, que no sólo no llega a la cita, sino que es duda para el partido ante el Sevilla del miércoles en Mestalla (19 horas).