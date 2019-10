Reto de altura en El Sadar

El Valencia CF asume hoy un reto de altura ante uno de los estándares del fútbol directo. Del balón largo y el bombardeo desde las bandas. El Osasuna no es el dream team, pero no conviene despreciarlo. Por mucho que sea un recién ascendido, un conjunto que suma 29 partidos consecutivos invictos en casa siempre es un buen equipo. Algo tiene El Sadar, históricamente un escenario intimidatorio, que hasta el Barça cayó esta temporada. Osasuna registaría hoy un nuevo récord si no pierde ante el Valencia CF. Nunca ha llegado a los 30 encuentros sin perder en su santuario. Sólo el Valencia Cf puede evitarlo.

El grupo de Celades acude a la cita con mucho que decir. En una trayectoria marcada por la regularidad, sin grandes alegrías pero tampoco sin grandes decepciones en las últimas semanas, el conjunto blanquinegro se encuentra en una posición cómoda y a la vez excitante. Un triunfo hoy, por ejemplo, lo metería en el primer vagón de la clasificación, merodeando los puestos de Liga de Campeones, su hábitat natural.

El Valencia UD afronta en una semana tres partidos que pueden propulsarlo a la zona alta. El miércoles (19 horas) recibe al Sevilla en casa y el sábado (13 horas) visita al Espanyol. En 6 días definirá su situación en la Liga.

Celades recupera a Rodrigo Moreno, ausente los últimos dos encuentros por lesión, y también cuenta con el defensa Gabriel Paulista, un futbolista de hierro al que los golpes no le afectan. No llega a la cita Guedes, que sigue con molestias por un golpe en el pie, mientras que Kang In Lee cumple su partido de sanción. «Guedes está mejor, creemos que si evoluciona como pensamos la semana que viene se incorporara con el grupo», dijo ayer Celades». Es novedad en la lista el lateral Thierry Correia, mientras que el técnico ha descartado al defensa Eliaquim Mangala y los delanteros Rubén Sobrino y Manu Vallejo.

El conjunto navarro, pese a su fortaleza en El Sadar, llega tras perder en Granada.