"No he agredido a nadie. Cuando caigo, bajo el brazo para protegerme"

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, aseguró que la expulsión de Rodrigo Moreno a la media hora de juego, cuando el Valencia CF iba por delante en el marcador, resultó determinante para volver de vacío. «Creo que la expulsión ha sido decisiva, sin duda. Rodrigo me ha dicho que él no ha tenido voluntad de golpear y yo le creo».

Celades reconoció como el Osasuna iba a plantear el partido. «Sabemos que el Osasunaes un equipo que centra al área y que el partido iba a llevar esa tónica. Hemos intentando defender todo eso, pero con 10 nos ha costado mucho más», afirmó.

El técnico catalán explicó que en la segunda mitad intentó «modificar cosas y acabar con dos delanteros, pero al final ellos han apretado bien».

Rodrigo dejó muy claro que no mereció la expulsión. «Sería muy tonto, por mi parte, intentar agredir a un rival con el línea delante. No he querido agredir a nadie. Cuando caigo no le veo, y bajo el brazo para protegar mi caída. No he protestado al árbitro porque no sirve de nada y podía ser para mí», explicó sobre la expulsión recibida por el hispano-brasileño en el minuto 29, cuando el Valencia CF iba con ventaja de 0-1.

Sobre Gameiro, el técnico recnoció que el futbolista francés sufrió las mismas molestias que sintió en el partido ante el Getafe y que por eso fue sustituído.



Alemany se desvincula

Mateu Alemany se desvinculará en breve del Valencia CF. El director deportivo y Peter Lim han llegado a un acuerdo y el balear dejará su cargo el próximo 7 de noviembre, fecha en la que ha sido citado en Singapur por el máximo accionista de la entidad. Alemany ha aceptado la propuesta presentada por el club de Mestalla y renuncia a una serie de bonus deportivos y parte del salario, quedando de ese modo liberado de la cláusula que le impediría fichar por otro club de la Liga hasta el año 2021. El Barcelona lleva días sonando como posible destino de Alemany y eso ha acelerado las gestiones. El balear lleva tiempo negociando su salida del Valencia. desde el despido de Marcelino.